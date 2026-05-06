Goldman hebt AMD auf 'Buy' - Ziel massiv erhöht auf 450 Dollar

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Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Advanced Micro Devices Aktie

Die Advanced Micro Devices Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +17,61 % und einem Kurs von 357,4 auf Tradegate (06. Mai 2026, 10:47 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Advanced Micro Devices Aktie um +28,43 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +90,68 %.

Die Marktkapitalisierung von Advanced Micro Devices bezifferte sich zuletzt auf 582,60 Mrd..

Die letzten 3 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 491,67US-Dollar. Von den letzten 3 Analysten der Advanced Micro Devices Aktie empfehlen 3 die Aktie zu kaufen. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 235,00US-Dollar und das höchste Kursziel liegt bei 525,00US-Dollar was eine Bandbreite von -34,30 %/+46,77 % bedeutet.