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    ANALYSE-FLASH

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    Goldman hebt AMD auf 'Buy' - Ziel massiv erhöht auf 450 Dollar

    Für Sie zusammengefasst
    • Goldman Sachs hebt AMD Kursziel von 240 auf 450 USD
    • Goldman stuft AMD Aktien von Neutral auf Buy hoch
    • Agentische KI treibt Nachfrage nach Serverprozessoren an
    ANALYSE-FLASH - Goldman hebt AMD auf 'Buy' - Ziel massiv erhöht auf 450 Dollar
    Foto: JHVEPhoto - stock.adobe.com

    NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für AMD nach dem Quartalsbericht massiv aufgestockt von 240 auf 450 US-Dollar und die Aktien von "Neutral" auf "Buy" hochgestuft. Das Thema Agentische Künstliche Intelligenz (KI) treibe die Nachfrage nach Server-Prozessoren an, schrieb James Schneider in seiner am Mittwoch vorliegenden Kaufempfehlung. Auch für das Geschäft mit Grafikprozessoren, die in den KI-Rechenzentren zum Einsatz kommen, sieht er 2027 und darüber hinaus immensen Spielraum./ag/mis

    Veröffentlichung der Original-Studie: 05.05.2026 / 20:30 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

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    ISIN:US0079031078WKN:863186
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    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Advanced Micro Devices Aktie

    Die Advanced Micro Devices Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +17,61 % und einem Kurs von 357,4 auf Tradegate (06. Mai 2026, 10:47 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Advanced Micro Devices Aktie um +28,43 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +90,68 %.

    Die Marktkapitalisierung von Advanced Micro Devices bezifferte sich zuletzt auf 582,60 Mrd..

    Die letzten 3 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 491,67US-Dollar. Von den letzten 3 Analysten der Advanced Micro Devices Aktie empfehlen 3 die Aktie zu kaufen. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 235,00US-Dollar und das höchste Kursziel liegt bei 525,00US-Dollar was eine Bandbreite von -34,30 %/+46,77 % bedeutet.


    Rating: Buy
    Analyst: Goldman Sachs
    Kursziel: 450 US-Dollar

    So handeln Sie das Kursziel

    Der Analyst erwartet ein Kursziel von 382,60, was eine Steigerung von +6,27% zum aktuellen Kurs entspricht. Mit diesen Produkten können Sie die Kurserwartungen des Analysten übertreffen.
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    Community Beiträge zu Advanced Micro Devices - 863186 - US0079031078

    Das denkt die wallstreetONLINE Community über Advanced Micro Devices. Was ist Ihre Meinung? Diskutieren Sie gerne gleich mit!

    ✧ SchlagzeilenErstellt durch wallstreetONLINE AI (Beta-Version: kann Fehler enthalten)
    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um AMDs jüngste Quartalszahlen und deren Einfluss auf Kurs und Bewertung: gemischte Reaktionen (Bericht teils positiv, Gewinn unter Analystenerwartungen), starke After‑Hours‑Notierung (~382 USD), Erwartungen an einen nachbörslichen Anstieg bis ~20% oder an Rücksetzer auf 250–280 USD, Nähe zum 52‑Wochen‑Hoch (~3% entfernt), techn. Signale/RSI>70 (überkauft) und Vergleiche zu NVDA/Intel.
    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment positiv gegenüber Advanced Micro Devices eingestellt.

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