ANALYSE-FLASH
Goldman hebt AMD auf 'Buy' - Ziel massiv erhöht auf 450 Dollar
- Goldman Sachs hebt AMD Kursziel von 240 auf 450 USD
- Goldman stuft AMD Aktien von Neutral auf Buy hoch
- Agentische KI treibt Nachfrage nach Serverprozessoren an
NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für AMD nach dem Quartalsbericht massiv aufgestockt von 240 auf 450 US-Dollar und die Aktien von "Neutral" auf "Buy" hochgestuft. Das Thema Agentische Künstliche Intelligenz (KI) treibe die Nachfrage nach Server-Prozessoren an, schrieb James Schneider in seiner am Mittwoch vorliegenden Kaufempfehlung. Auch für das Geschäft mit Grafikprozessoren, die in den KI-Rechenzentren zum Einsatz kommen, sieht er 2027 und darüber hinaus immensen Spielraum./ag/mis
Veröffentlichung der Original-Studie: 05.05.2026 / 20:30 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
-----------------------
dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX
-----------------------
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Advanced Micro Devices Aktie
Die Advanced Micro Devices Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +17,61 % und einem Kurs von 357,4 auf Tradegate (06. Mai 2026, 10:47 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Advanced Micro Devices Aktie um +28,43 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +90,68 %.
Die Marktkapitalisierung von Advanced Micro Devices bezifferte sich zuletzt auf 582,60 Mrd..
Die letzten 3 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 491,67US-Dollar. Von den letzten 3 Analysten der Advanced Micro Devices Aktie empfehlen 3 die Aktie zu kaufen. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 235,00US-Dollar und das höchste Kursziel liegt bei 525,00US-Dollar was eine Bandbreite von -34,30 %/+46,77 % bedeutet.
Analyst: Goldman Sachs
Kursziel: 450 US-Dollar
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Community Beiträge zu Advanced Micro Devices - 863186 - US0079031078
Das denkt die wallstreetONLINE Community über Advanced Micro Devices. Was ist Ihre Meinung? Diskutieren Sie gerne gleich mit!
Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment positiv gegenüber Advanced Micro Devices eingestellt.
unglaublich, Weihnachten am 6. Mai
Wahnsinn die Aktie! Habe 2018 mal 2000 Stück für 8,90 Euro gekauft, also > 3000% Gewinn gemacht. So schön das ist, kommt jetzt aber