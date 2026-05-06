Anleger sagen 'Danke' nach Kurs-Rally von Infineon

Dank des Booms der Künstlichen Intelligenz und der dafür benötigten Rechenzentren wird das Unternehmen optimistischer. Die Segmentergebnis-Marge, die die operative Profitabilität misst, soll nun rund 20 Prozent erreichen. Bislang war Infineon von einem moderaten Umsatzwachstum und einer operativen Marge im hohen Zehn-Prozentbereich ausgegangen. Analysten haben bislang ein Wachstum von sieben Prozent und eine Marge von 19 Prozent auf dem Zettel.

FRANKFURT (dpa-AFX) - Auch eine höhere Gewinnprognose von Infineon für das laufende Jahr hat Anleger am Mittwoch nicht abgehalten, Kursgewinne einzustreichen. Die allein seit Anfang April um fast 60 Prozent gestiegenen Papiere des Chip-Herstellers lagen am Vormittag mit einem Abschlag von 2,5 Prozent auf rund 59 Euro am Ende des Dax. In den ersten Handelsminuten hatten sie mit knapp 62 Euro noch ein weiteres Hoch seit dem Jahr 2000 erreicht, dann machten Investoren "Kasse".

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Eine vorgeschriebene allgemeine Mitteilung gemäß BaFin-Beschluss.

Für weitere Kursgewinne reichte das jedoch nicht mehr. Stephane Houri vom Investmenthaus Oddo BHF hatte schon vor Börsenbeginn die Frage gestellt, ob die Geschäftszahlen und der Ausblick von Infineon dem Kurs am Mittwoch noch einen Impuls nach oben verleihen können. Zumal die Profitabilität im zweiten Geschäftsquartal etwas unter der Konsensschätzung und auch unter dem Wert des ersten Quartals liege. Grund hierfür seien ein Umbau des Automobilsegments sowie niedrigere Preise für diese Komponenten.

Bis auf wenige Ausnahmen raten die Experten nach wie vor zum Kauf der Aktien. Allerdings ist der Börsenkurs ihren Kurszielen mittlerweile vorausgeeilt: Die zuletzt bezahlten rund 59 Euro liegen recht deutlich über dem durchschnittlichen Kursziel von 26 Analysten von 52,54 Euro./bek/nas/stk

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Infineon Technologies Aktie Die Infineon Technologies Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -2,29 % und einem Kurs von 60,12 auf Tradegate (06. Mai 2026, 11:04 Uhr) gehandelt. Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Infineon Technologies Aktie um +19,24 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +65,28 %. Die Marktkapitalisierung von Infineon Technologies bezifferte sich zuletzt auf 78,89 Mrd.. Infineon Technologies zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 0,3500. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,7700 %. Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 51,00EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 48,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 53,00EUR was eine Bandbreite von -20,54 %/-12,27 % bedeutet.



