AKTIE IM FOKUS
Wolters Kluwer unter Druck - KI-Sorgen belasten weiterhin
- Aktie fällt deutlich knapp über Mehrjahrestief
- Seit Februar fast siebzig Prozent Kursverlust
- Künstliche Intelligenz bedroht Geschäftsmodell
AMSTERDAM (dpa-AFX) - Die Aktien von Wolters Kluwer sind im frühen Handel am Mittwoch unter Druck gekommen und haben zeitweise prozentual zweistellig nachgegeben. Der Kursrutsch stoppte knapp über dem Mehrjahrestief von 59 Euro aus dem Februar. Zuletzt fiel der Wert noch um 7,6 Prozent. Mit den Abgaben setzte sich das Kursdesaster seit über einem Jahr fort. Im Februar 2025 hatte der Wert noch bei über 180 Euro gelegen und seitdem annähernd 70 Prozent verloren. Seit Jahresbeginn beträgt der Verlust rund 30 Prozent.
Im Rahmen der Erwartungen liegende Zahlen des niederländischen Informationsdienstleisters waren nicht in der Lage, die Sorgen über die Bedrohung des Geschäftsmodells durch Künstliche Intelligenz zu zerstreuen.
So sprach Ciaran Donnelly von der Citibank zwar von soliden Zahlen im ersten Quartal, verwies aber auf die anhaltende Debatte über Künstliche Intelligenz. Das Management sei gefordert zu Produktinnovation, um der Bedrohung entgegenzusteuern.
George Webb von Morgan Stanley verwies auf eine eher schwächere Entwicklung im Bereich Steuern und Bilanzierung. Zudem habe das Management auf den Einfluss konjunktureller und geopolitischer Unsicherheiten hingewiesen./mf/mis
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Wolters Kluwer Aktie
Die Wolters Kluwer Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -8,26 % und einem Kurs von 63,28 auf Tradegate (06. Mai 2026, 11:03 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Wolters Kluwer Aktie um -11,28 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -9,71 %.
Die Marktkapitalisierung von Wolters Kluwer bezifferte sich zuletzt auf 14,99 Mrd..
Wolters Kluwer zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 2,5200. Das entsprach einer Dividendenrendite von 3,7900 %.
Die letzten 10 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 107,70EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 127,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 140,00EUR was eine Bandbreite von +96,96 %/+117,12 % bedeutet.
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Community Beiträge zu Wolters Kluwer - A0J2R1 - NL0000395903
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61 finde ich guenstig und bin erstmal rein
Dann kannste demnächst 20.000 Firmen schliessen. Die Welt wird von 20 Ki Unternehmen gemanaged und wir brauchen nix anderes mehr.
Wolters Kluwer liefert Software und Informationsdienste für Ärzte, Anwälte, Steuerberater und Compliance-Abteilungen. Der gigantische Burggraben („Moat“) dieses Geschäfts liegt in der Regulatorik: Wenn sich Steuergesetze ändern oder neue medizinische Leitlinien erscheinen, müssen Profis die Software von Wolters Kluwer nutzen, um rechtssicher zu arbeiten. In einer Welt, die immer bürokratischer und komplexer wird, ist dies ein eingebauter Wachstumsmotor. Die Kundenbindungsraten sind exzellent, da ein Wechsel der Kern-Software in Kanzleien oder Kliniken mit enormem Aufwand verbunden wäre.
Die KI-Perspektive: Daten als Goldmine
Ist KI eine Gefahr für juristische oder medizinische Datenbanken? Im Gegenteil. Generische KIs (wie ChatGPT) halluzinieren oft – ein absolutes No-Go im Gerichtssaal oder bei der Diagnose. Wolters Kluwer nutzt KI, um seine exklusiven, verifizierten Datenbanken für den Nutzer schneller durchsuchbar zu machen. Hier gilt: KI ist nur so gut wie die Datenbasis. Da Wolters Kluwer auf jahrzehntelang kuratiertem Fachwissen sitzt, wird die KI hier zum Effizienz-Turbo für den Kunden, für den dieser bereit ist, einen Aufpreis zu zahlen.