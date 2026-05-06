Wolters Kluwer unter Druck - KI-Sorgen belasten weiterhin

Im Rahmen der Erwartungen liegende Zahlen des niederländischen Informationsdienstleisters waren nicht in der Lage, die Sorgen über die Bedrohung des Geschäftsmodells durch Künstliche Intelligenz zu zerstreuen.

AMSTERDAM (dpa-AFX) - Die Aktien von Wolters Kluwer sind im frühen Handel am Mittwoch unter Druck gekommen und haben zeitweise prozentual zweistellig nachgegeben. Der Kursrutsch stoppte knapp über dem Mehrjahrestief von 59 Euro aus dem Februar. Zuletzt fiel der Wert noch um 7,6 Prozent. Mit den Abgaben setzte sich das Kursdesaster seit über einem Jahr fort. Im Februar 2025 hatte der Wert noch bei über 180 Euro gelegen und seitdem annähernd 70 Prozent verloren. Seit Jahresbeginn beträgt der Verlust rund 30 Prozent.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Eine vorgeschriebene allgemeine Mitteilung gemäß BaFin-Beschluss.

So sprach Ciaran Donnelly von der Citibank zwar von soliden Zahlen im ersten Quartal, verwies aber auf die anhaltende Debatte über Künstliche Intelligenz. Das Management sei gefordert zu Produktinnovation, um der Bedrohung entgegenzusteuern.

George Webb von Morgan Stanley verwies auf eine eher schwächere Entwicklung im Bereich Steuern und Bilanzierung. Zudem habe das Management auf den Einfluss konjunktureller und geopolitischer Unsicherheiten hingewiesen./mf/mis

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Wolters Kluwer Aktie Die Wolters Kluwer Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -8,26 % und einem Kurs von 63,28 auf Tradegate (06. Mai 2026, 11:03 Uhr) gehandelt. Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Wolters Kluwer Aktie um -11,28 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -9,71 %. Die Marktkapitalisierung von Wolters Kluwer bezifferte sich zuletzt auf 14,99 Mrd.. Wolters Kluwer zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 2,5200. Das entsprach einer Dividendenrendite von 3,7900 %. Die letzten 10 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 107,70EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 127,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 140,00EUR was eine Bandbreite von +96,96 %/+117,12 % bedeutet.



