JPMORGAN stuft BMW auf 'Overweight'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für BMW nach Zahlen auf "Overweight" mit einem Kursziel von 100 Euro belassen. Jose M Asumendi attestierte dem Autobauer in einer am Mittwoch vorliegenden Studie einen insgesamt "starken Jahresauftakt". Auf den ersten Blick wirkten sie zwar wie eine Enttäuschung, doch bereinigt um einen Sondereffekt in der Finanzdienstleistungssparte hätten die Konzernergebnisse die Erwartungen erfüllt. Sehr stark sei der Free Cashflow./rob/tih/menVeröffentlichung der Original-Studie: 06.05.2026 / 07:02 / BSTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.05.2026 / 07:02 / BSTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die BMW Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +6,05 % und einem Kurs von 82,42EUR auf Tradegate (06. Mai 2026, 11:04 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: JPMORGAN

Analyst: Jose M Asumendi

Analysiertes Unternehmen: BMW

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 100

Kursziel alt: 100

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A



So handeln Sie das Kursziel Der Analyst erwartet ein Kursziel von 100,00 € , was eine Steigerung von +20,54% zum aktuellen Kurs entspricht. Mit diesen Produkten können Sie die Kurserwartungen des Analysten übertreffen . UBS Alle Partner Übernehmen Für Ihre Einstellungen haben wir keine weiteren passenden Produkte gefunden.

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