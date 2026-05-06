Continental Aktie klettert nach oben - +7,55 % - 06.05.2026

Mit einer Performance von +7,55 % konnte die Continental Aktie an diesem Handelstag, bisher deutliche Gewinne verzeichnen und somit die Anleger positiv überraschen. Nach dem gestrigen Anstieg von +2,07 %, geht es heute weiter aufwärts, bei der Continental Aktie. Nach einem Plus von +2,07 % am Vortag steigt das Papier auch heute und notiert bei 66,92€. Wie geht es weiter, folgt die Trendwende?

Continental ist ein Automobilzulieferer mit Fokus auf Reifen, Fahrzeugsicherheit, Assistenzsysteme, Software und Sensorik. Ziel ist sichere, vernetzte und nachhaltige Mobilität. Starke Marktstellung bei Premiumreifen und Fahrerassistenz. Wichtige Konkurrenten: Michelin, Bridgestone, Bosch, ZF. USP: breite Systemkompetenz von Reifen über Elektronik bis Software, starke OE-Beziehungen.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Eine vorgeschriebene allgemeine Mitteilung gemäß BaFin-Beschluss.

Obwohl sich die Continental Aktie heute im Plus befindet, mussten ihre Anleger in den letzten drei Monaten einen Kursverlust von -11,55 % hinnehmen.

Allein seit letzter Woche ist die Continental Aktie damit um +2,22 % gestiegen. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -0,86 %. Seit Jahresanfang hat die Aktie -8,17 % verloren.

Continental Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche +2,22 % 1 Monat -0,86 % 3 Monate -11,55 % 1 Jahr +15,75 %

Informationen zur Continental Aktie

Stand: 06.05.2026, 11:05 Uhr

Es gibt 200 Mio. Continental Aktien. Damit ist das Unternehmen 13,22 Mrd. € wert.

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So schlagen sich die Wettbewerber von Continental

Pirelli & C.SPA, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine positive Entwicklung mit einem Plus von +3,57 %.

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Ob die Continental Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Continental Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.