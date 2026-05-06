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    Besonders beachtet!

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    MTU Aero Engines - Aktie gewinnt kräftig - 06.05.2026

    Am 06.05.2026 ist die MTU Aero Engines Aktie, bisher, um +6,63 % gestiegen. Lesen Sie hier alle wichtigen Informationen zum Kursgeschehen der MTU Aero Engines Aktie.

    Besonders beachtet! - MTU Aero Engines - Aktie gewinnt kräftig - 06.05.2026
    Foto: Patrick Pleul - dpa

    MTU Aero Engines ist ein führender Triebwerkshersteller und -wartungsdienstleister (zivil/militärisch). Kern: Entwicklung, Fertigung, Instandhaltung von Flugzeugtriebwerken und -modulen. Starke Position in Konsortien mit OEMs (u.a. Pratt & Whitney, GE). Wettbewerber: Rolls-Royce, Safran, GE, Pratt & Whitney. USP: hohe Technologietiefe in Niederdruckturbinen, MRO-Kompetenz, langfristige Serviceverträge.

    MTU Aero Engines Aktienanalyse: Kursentwicklung und aktuelle Zahlen vom 06.05.2026

    Mit einer Performance von +6,63 % konnte die MTU Aero Engines Aktie an diesem Handelstag, bisher deutliche Gewinne verzeichnen und damit die positive Tendenz der letzten Tage bestätigen. Nach dem gestrigen Anstieg von +1,92 %, geht es heute weiter aufwärts, bei der MTU Aero Engines Aktie. Nach einem Plus von +1,92 % am Vortag steigt das Papier heute weiter und notiert bei 305,60, mit einem Plus von +6,63 %. Wie sollten Anleger jetzt reagieren?

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    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

    Trotz des heutigen Anstiegs mussten die MTU Aero Engines Aktionäre in den letzten drei Monaten einen Kursrückgang von -23,73 % verkraften.

    Allein seit letzter Woche beläuft sich das Kursplus auf +7,08 %. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -9,40 %. Im bisherigen Jahresverlauf hat die MTU Aero Engines um -18,43 % verloren.

    MTU Aero Engines Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

    Zeitraum Performance
    1 Woche +7,08 %
    1 Monat -9,40 %
    3 Monate -23,73 %
    1 Jahr -11,02 %
    Stand: 06.05.2026, 11:06 Uhr

    🔍 wallstreetONLINE-Community zur MTU Aero Engines Aktie

    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um MTU Aero Engines: Kurs um 280–300, Diskussion zu Fundamenten. Dividende ca. 1,3%, FCF-Payout ~47%, Marge ca. 15,5% und Wartungs-/Ersatzteilgeschäft als Kerntreiber; Quartalszahlen werden als Turnaround gesehen, aber GTF-Rückrufe belasten. Iran-Konflikt/Leerverkäufe erhöhen Unsicherheit. Einstiegschancen werden diskutiert, z. B. unter 280 oder 255.

    Zur MTU Aero Engines Diskussion

    Informationen zur MTU Aero Engines Aktie

    Es gibt 54 Mio. MTU Aero Engines Aktien. Damit ist das Unternehmen 15,82 Mrd. € wert.

    Börsenstart Europa - 06.05. - CAC 40 stark +1,30 %


    Zum Start in den Börsentag zeigen die nationalen und europäischen Indizes ein zumeist freundliches Bild.

    Entwicklung der wichtigsten Mitbewerber am heutigen Handelstag

    Rolls-Royce Holdings, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine positive Entwicklung mit einem Plus von +6,41 %. RTX Corporation Reg Shs notiert im Minus, mit -0,37 %.

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    Ob die MTU Aero Engines Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur MTU Aero Engines Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.


    MTU Aero Engines

    +9,98 %
    +10,05 %
    -9,40 %
    -23,73 %
    -11,02 %
    +26,59 %
    +41,74 %
    +249,63 %
    +1.360,61 %
    ISIN:DE000A0D9PT0WKN:A0D9PT
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    Verfasst von Markt Bote
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