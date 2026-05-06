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    Besonders beachtet!

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    BMW Aktie mit Kurssprung +5,84 % - 06.05.2026

    Am 06.05.2026 ist die BMW Aktie, bisher, um +5,84 % gestiegen. Lesen Sie hier alle wichtigen Informationen zum Kursgeschehen der BMW Aktie.

    Besonders beachtet! - BMW Aktie mit Kurssprung +5,84 % - 06.05.2026
    Foto: Sina Schuldt - dpa

    BMW ist ein Premium-Automobil- und Motorradhersteller mit Fokus auf individuelle Mobilität und Finanzdienstleistungen. Hauptprodukte: Pkw (BMW, MINI, Rolls-Royce), Motorräder, Leasing/Finanzierung. Starke Position im globalen Premiumsegment. Wichtige Konkurrenten: Mercedes-Benz, Audi, Tesla, Lexus. Stärken: starke Marken, sportliches Image, breite Premium-Palette, technologische Kompetenz (E-Mobilität, Digitalisierung).

    BMW Aktienanalyse: Kursentwicklung und aktuelle Zahlen vom 06.05.2026

    Die BMW Aktie notiert aktuell bei 82,26 und hat damit gegenüber dem letzten Handelstag um +5,84 % zugelegt, was einem Anstieg von +4,54  entspricht. Nach dem gestrigen Anstieg von +1,81 %, geht es heute weiter aufwärts, bei der BMW Aktie. Nach einem Plus von +1,81 % am Vortag steigt das Papier heute weiter und notiert bei 82,26, mit einem Plus von +5,84 %. Lohnt sich ein Einstieg oder lieber verkaufen?

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    Trotz des heutigen Kursanstiegs mussten die Aktionäre von BMW in den letzten drei Monaten Verluste von -11,06 % verkraften.

    Im Vergleich zur Vorwoche ist die BMW Aktie damit um +2,89 % teurer geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -0,75 %. Seit Jahresanfang haben die Aktionäre von BMW -15,38 % verloren.

    BMW Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

    Zeitraum Performance
    1 Woche +2,89 %
    1 Monat -0,75 %
    3 Monate -11,06 %
    1 Jahr +5,28 %
    Stand: 06.05.2026, 11:07 Uhr

    Informationen zur BMW Aktie

    Es gibt 561 Mio. BMW Aktien. Damit ist das Unternehmen 45,89 Mrd. € wert.

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    Zum Start in den Börsentag zeigen die nationalen und europäischen Indizes ein zumeist freundliches Bild.

    Entwicklung der wichtigsten Mitbewerber am heutigen Handelstag

    Mercedes-Benz Group, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine positive Entwicklung mit einem Plus von +3,74 %. Ford Motor notiert im Plus, mit +0,28 %. Toyota notiert im Plus, mit +1,89 %. Volkswagen (VW) Vz legt um +4,13 % zu Stellantis N.V. Faktor 4,00x Long Open End (VON) notiert heute unverändert, mit 0,00 %. Stellantis notiert im Plus, mit +7,11 %. Toyota Motor Corporation ADRhedged notiert im Plus, mit +1,30 %.

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    Ob die BMW Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur BMW Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.


    BMW

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    ISIN:DE0005190003WKN:519000
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