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    Besonders beachtet!

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    Super Micro Computer Aktie heute gefragt - deutlicher Anstieg beim Kurs - 06.05.2026

    Am heutigen Handelstag konnte die Super Micro Computer Aktie bisher um +15,95 % zulegen. Lesen Sie hier alle Informationen zum Kursgeschehen der Super Micro Computer Aktie.

    Besonders beachtet! - Super Micro Computer Aktie heute gefragt - deutlicher Anstieg beim Kurs - 06.05.2026
    Foto: adobe.stock.com

    Super Micro Computer ist ein führender Anbieter von Hochleistungs-Computersystemen, spezialisiert auf Server und Speicherlösungen. Mit einem starken Fokus auf Energieeffizienz und Anpassungsfähigkeit bedient das Unternehmen Rechenzentren und Cloud-Computing-Märkte. Hauptkonkurrenten sind Dell, HPE und Lenovo. Ihre Innovationskraft und maßgeschneiderte Lösungen heben sie von der Konkurrenz ab.

    Super Micro Computer aktuelle Analyse: Kursentwicklung und aktuelle Zahlen vom 06.05.2026

    Die positive Tendenz der letzten Tage geht weiter. Mit einer Performance von +15,95 % konnte die Super Micro Computer Aktie an diesem Handelstag, bisher deutliche Gewinne verzeichnen und damit die positive Tendenz der letzten Tage bestätigen. Nach dem Minus am letzten Handelstag zeigt die Super Micro Computer Aktie heute ein freundliches Bild. Nach einem Minus von -0,25 % am Vortag steigt das Papier heute und notiert bei 27,62, mit einem Plus von +15,95 %. Lohnt sich noch ein Einstieg oder erst einen Rücksetzer abwarten?

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    Mit dem heutigen Gewinn bestätigt die Super Micro Computer Aktie die positive Drei-Monats-Bilanz von +10,11 %.

    Allein seit letzter Woche ist die Super Micro Computer Aktie damit um +21,80 % gestiegen. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +47,05 %. Seit Jahresanfang haben die Aktionäre von Super Micro Computer +11,02 % gewonnen.

    Super Micro Computer Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

    Zeitraum Performance
    1 Woche +21,80 %
    1 Monat +47,05 %
    3 Monate +10,11 %
    1 Jahr -0,84 %
    Stand: 06.05.2026, 11:07 Uhr

    Informationen zur Super Micro Computer Aktie

    Es gibt 600 Mio. Super Micro Computer Aktien. Damit ist das Unternehmen 16,98 Mrd. € wert.

    Super Micro liefert – trotz Anklage, trotz Oracle-Absage, trotz allem


    Der Gewinn schlägt die Erwartungen klar, die Margen ziehen an und der Ausblick überzeugt. Die Aktie haussiert zweistellig. Trotzdem bleiben die Altlasten aus dem Frühjahr ein Thema.

    BioNTech, Flex & Co. – Tops & Flops der Community am Morgen


    Frischer Start in den Börsentag: Diese Aktien haben zuletzt für Gesprächsstoff gesorgt – hier kommen die meistgesuchten, meistdiskutierten und heißesten Titel aus der wallstreetONLINE-Community.

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    Ob die Super Micro Computer Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Super Micro Computer Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.


    Super Micro Computer

    +14,53 %
    +21,80 %
    +47,05 %
    +10,11 %
    -0,84 %
    +128,25 %
    +619,39 %
    +1.092,64 %
    +2.094,69 %
    ISIN:US86800U3023WKN:A40MRM
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