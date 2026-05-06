Super Micro Computer Aktie heute gefragt - deutlicher Anstieg beim Kurs - 06.05.2026

Die positive Tendenz der letzten Tage geht weiter. Mit einer Performance von +15,95 % konnte die Super Micro Computer Aktie an diesem Handelstag, bisher deutliche Gewinne verzeichnen und damit die positive Tendenz der letzten Tage bestätigen. Nach dem Minus am letzten Handelstag zeigt die Super Micro Computer Aktie heute ein freundliches Bild. Nach einem Minus von -0,25 % am Vortag steigt das Papier heute und notiert bei 27,62€, mit einem Plus von +15,95 %. Lohnt sich noch ein Einstieg oder erst einen Rücksetzer abwarten?

Super Micro Computer ist ein führender Anbieter von Hochleistungs-Computersystemen, spezialisiert auf Server und Speicherlösungen. Mit einem starken Fokus auf Energieeffizienz und Anpassungsfähigkeit bedient das Unternehmen Rechenzentren und Cloud-Computing-Märkte. Hauptkonkurrenten sind Dell, HPE und Lenovo. Ihre Innovationskraft und maßgeschneiderte Lösungen heben sie von der Konkurrenz ab.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Eine vorgeschriebene allgemeine Mitteilung gemäß BaFin-Beschluss.

Mit dem heutigen Gewinn bestätigt die Super Micro Computer Aktie die positive Drei-Monats-Bilanz von +10,11 %.

Allein seit letzter Woche ist die Super Micro Computer Aktie damit um +21,80 % gestiegen. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +47,05 %. Seit Jahresanfang haben die Aktionäre von Super Micro Computer +11,02 % gewonnen.

Super Micro Computer Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche +21,80 % 1 Monat +47,05 % 3 Monate +10,11 % 1 Jahr -0,84 %

Informationen zur Super Micro Computer Aktie

Stand: 06.05.2026, 11:07 Uhr

Es gibt 600 Mio. Super Micro Computer Aktien. Damit ist das Unternehmen 16,98 Mrd. € wert.

Der Gewinn schlägt die Erwartungen klar, die Margen ziehen an und der Ausblick überzeugt. Die Aktie haussiert zweistellig. Trotzdem bleiben die Altlasten aus dem Frühjahr ein Thema.

Frischer Start in den Börsentag: Diese Aktien haben zuletzt für Gesprächsstoff gesorgt – hier kommen die meistgesuchten, meistdiskutierten und heißesten Titel aus der wallstreetONLINE-Community.

Super Micro Computer Aktie jetzt kaufen?

Ob die Super Micro Computer Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Super Micro Computer Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.