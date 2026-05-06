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    Besonders beachtet!

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    ArcelorMittal Aktie explodiert - 06.05.2026

    Am 06.05.2026 ist die ArcelorMittal Aktie, bisher, um +7,13 % gestiegen. Lesen Sie hier alle wichtigen Informationen zum Kursgeschehen der ArcelorMittal Aktie.

    Besonders beachtet! - ArcelorMittal Aktie explodiert - 06.05.2026
    Foto: HJBC - stock.adobe.com

    ArcelorMittal ist der weltweit führende Stahlhersteller mit einer breiten Produktpalette und globaler Präsenz. Hauptkonkurrenten sind Nippon Steel und Baowu Steel. Das Unternehmen hebt sich durch Innovationskraft und eine starke Marktstellung ab.

    Wie hat sich die ArcelorMittal-Aktie auf Wochen- und Monatssicht entwickelt?

    Die ArcelorMittal Aktie kann am heutigen Handelstag um +7,13 % auf 53,34 zulegen. Das sind +3,55  mehr als am letzten Handelstag. Nach dem gestrigen Anstieg von +5,02 %, geht es heute weiter aufwärts, bei der ArcelorMittal Aktie. Nach einem Plus von +5,02 % am Vortag steigt das Papier auch heute und notiert bei 53,34. Jetzt einsteigen oder doch lieber warten?

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    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

    Der heutige Anstieg setzt den Aufwärtstrend der vergangenen Monate fort. In den vergangenen drei Monaten durften sich Anleger von ArcelorMittal über einen Zuwachs von +1,91 % freuen.

    Im Vergleich zur Vorwoche ist die ArcelorMittal Aktie damit um +8,51 % teurer geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +19,03 %. Seit Jahresbeginn hat die Aktie +28,84 % gewonnen.

    ArcelorMittal Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

    Zeitraum Performance
    1 Woche +8,51 %
    1 Monat +19,03 %
    3 Monate +1,91 %
    1 Jahr +87,43 %
    Stand: 06.05.2026, 11:07 Uhr

    Informationen zur ArcelorMittal Aktie

    Es gibt 775 Mio. ArcelorMittal Aktien. Damit ist das Unternehmen 39,00 Mrd. € wert.

    Wettbewerber im Vergleich: Tagesperformance von NIPPON SEITETSU, ThyssenKrupp und Co.

    NIPPON SEITETSU, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine negative Entwicklung mit einem Minus von -0,13 %. ThyssenKrupp notiert im Plus, mit +4,19 %.

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    Ob die ArcelorMittal Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur ArcelorMittal Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.


    ArcelorMittal

    +7,17 %
    +8,51 %
    +19,03 %
    +1,91 %
    +87,43 %
    +102,79 %
    +93,55 %
    +266,37 %
    -22,00 %
    ISIN:LU1598757687WKN:A2DRTZ
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    Markt Bote
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