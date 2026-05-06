POET Technologies Aktie auf Höhenflug - 06.05.2026

Die POET Technologies Aktie kann am heutigen Handelstag zulegen. Die Aktien steigt um +7,63 % auf 8,4600€. Damit gewinnt die Aktie +0,6000 € gegenüber dem Schlusskurs des Vortags. Nach dem gestrigen Anstieg von +29,28 %, geht es heute weiter aufwärts, bei der POET Technologies Aktie. Nach einem Plus von +29,28 % am Vortag steigt das Papier auch heute und notiert bei 8,4600€. Jetzt einsteigen oder doch lieber warten?

POET Technologies ist ein Innovator in der optoelektronischen Integration, spezialisiert auf die optische Interposer-Plattform. Sie konkurrieren mit Branchengrößen wie Intel und Broadcom, bieten jedoch einzigartige Lösungen zur Kostenreduktion und Effizienzsteigerung in der Photonik.

Die heutige Kurssteigerung bestätigt die gute Performance der letzten Monate. Wer in den letzten drei Monaten in POET Technologies investiert war, konnte einen Gewinn von +97,02 % verbuchen.

Allein seit letzter Woche ist die POET Technologies Aktie damit um +25,62 % gestiegen. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +68,63 %. Seit Jahresbeginn haben die Aktionäre von POET Technologies +56,36 % gewonnen.

POET Technologies Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche +25,62 % 1 Monat +68,63 % 3 Monate +97,02 % 1 Jahr +120,51 %

🔍 wallstreetONLINE-Community zur POET Technologies Aktie

Stand: 06.05.2026, 11:08 Uhr

Im wallstreetONLINE-Forum geht es um die Kursentwicklung von POET Technologies: Vorbörslich wird Richtung 10$ spekuliert, viele hoffen auf ein neues 52-Wochen-Hoch bis Wochenende. Diskutiert werden institutionelle Aktivitäten, auffällige Dark-Pool-Umsätze und VWAP-Analysen, die kursbezogene Aussichten beeinflussen. Gleichzeitig gibt es Skepsis zu Fundamentaldaten, Gewinnmitnahmen und Betrugsrisiken.

Informationen zur POET Technologies Aktie

Es gibt 153 Mio. POET Technologies Aktien. Damit ist das Unternehmen 1,28 Mrd. € wert.

Frischer Start in den Börsentag: Diese Aktien haben zuletzt für Gesprächsstoff gesorgt – hier kommen die meistgesuchten, meistdiskutierten und heißesten Titel aus der wallstreetONLINE-Community.

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Ob die POET Technologies Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur POET Technologies Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.