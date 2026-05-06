TeamViewer Aktie bestätigt den positiven Trend - +6,77 % - 06.05.2026

Einen ganz starken Börsentag erlebt die TeamViewer Aktie. Mit einer Performance von +6,77 % verzeichnet sie an diesem Handelstag, bisher deutliche Gewinne. Nach dem gestrigen Anstieg von +3,90 %, geht es heute weiter aufwärts, bei der TeamViewer Aktie. Nach einem Plus von +3,90 % am Vortag steigt das Papier auch heute und notiert bei 5,5200€. Könnte sich ein Einstieg noch lohnen?

TeamViewer bietet umfassende Lösungen für Fernzugriff und -wartung, ist weltweit führend und hebt sich durch Benutzerfreundlichkeit und Sicherheit von der Konkurrenz ab.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Eine vorgeschriebene allgemeine Mitteilung gemäß BaFin-Beschluss.

Trotz des heutigen Kursanstiegs mussten die Aktionäre von TeamViewer in den letzten drei Monaten Verluste von -7,32 % verkraften.

Allein seit letzter Woche beläuft sich das Kursplus auf +14,15 %. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +23,69 %. Im bisherigen Jahresverlauf hat die TeamViewer um -13,50 % verloren.

TeamViewer Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche +14,15 % 1 Monat +23,69 % 3 Monate -7,32 % 1 Jahr -60,44 %

🔍 wallstreetONLINE-Community zur TeamViewer Aktie

Stand: 06.05.2026, 11:08 Uhr

Im wallstreetONLINE-Forum geht es um Short-Eindeckungen und Short-Squeeze-Potenzial, Kursniveaus um 5 € sowie technische Signale (Durchbruch über 5,18 €, 100-Tage-Linie) und Ausblick auf 7 € in Wochen. Langfristig wird das Enterprise-Shift-Modell mit Teamviewer One Enterprise und ARR-Prognosen diskutiert (Ende 2026 ~780 Mio, 2027 ~840 Mio, 2028 ~960 Mio); EBITDA-Marge ca. 45% und Schuldenabbau stützen die Fundamentaldaten trotz Umsatzrückgängen.

Informationen zur TeamViewer Aktie

Es gibt 174 Mio. TeamViewer Aktien. Damit ist das Unternehmen 926,55 Mio. € wert.

Den Fernwartungssoftware-Anbieter Teamviewer haben im ersten Quartal Kundenabgänge gebremst. Der Umsatz ging im Jahresvergleich auch wegen des starken Euro um 3,7 Prozent auf 183,2 Millionen Euro zurück, wie das SDax-Unternehmen am Mittwoch in …

TeamViewer (TMV) hat die Ergebnisse für das Q1 2026 veröffentlicht, die insgesamt im Einklang mit den Erwartungen stehen. Der Umsatz betrug 183,2 Mio. EUR, was nahe am Konsens liegt und im Jahresvergleich stabil bei -0,4% in konstanten Währungen ist.

Liebe wallstreetONLINE Nutzer, in wöchentlichen Abschnitten stellen wir Ihnen die Top15 Aufsteiger-Aktien unserer Community vor. Wir zeigen Ihnen die Werte, die innerhalb der letzten Woche den …

Entwicklung der wichtigsten Mitbewerber am heutigen Handelstag

Microsoft, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine negative Entwicklung mit einem Minus von -0,97 %.

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Ob die TeamViewer Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur TeamViewer Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.