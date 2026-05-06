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TeamViewer Aktie bestätigt den positiven Trend - +6,77 % - 06.05.2026
Am 06.05.2026 ist die TeamViewer Aktie, bisher, um +6,77 % gestiegen. Lesen Sie hier alle wichtigen Informationen zum Kursgeschehen der TeamViewer Aktie.
TeamViewer bietet umfassende Lösungen für Fernzugriff und -wartung, ist weltweit führend und hebt sich durch Benutzerfreundlichkeit und Sicherheit von der Konkurrenz ab.
TeamViewer Aktienkurs: Kursentwicklung und aktuelle Zahlen vom 06.05.2026
Einen ganz starken Börsentag erlebt die TeamViewer Aktie. Mit einer Performance von +6,77 % verzeichnet sie an diesem Handelstag, bisher deutliche Gewinne. Nach dem gestrigen Anstieg von +3,90 %, geht es heute weiter aufwärts, bei der TeamViewer Aktie. Nach einem Plus von +3,90 % am Vortag steigt das Papier auch heute und notiert bei 5,5200€. Könnte sich ein Einstieg noch lohnen?
Trotz des heutigen Kursanstiegs mussten die Aktionäre von TeamViewer in den letzten drei Monaten Verluste von -7,32 % verkraften.
Allein seit letzter Woche beläuft sich das Kursplus auf +14,15 %. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +23,69 %. Im bisherigen Jahresverlauf hat die TeamViewer um -13,50 % verloren.
TeamViewer Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt
|Zeitraum
|Performance
|1 Woche
|+14,15 %
|1 Monat
|+23,69 %
|3 Monate
|-7,32 %
|1 Jahr
|-60,44 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zur TeamViewer Aktie
Im wallstreetONLINE-Forum geht es um Short-Eindeckungen und Short-Squeeze-Potenzial, Kursniveaus um 5 € sowie technische Signale (Durchbruch über 5,18 €, 100-Tage-Linie) und Ausblick auf 7 € in Wochen. Langfristig wird das Enterprise-Shift-Modell mit Teamviewer One Enterprise und ARR-Prognosen diskutiert (Ende 2026 ~780 Mio, 2027 ~840 Mio, 2028 ~960 Mio); EBITDA-Marge ca. 45% und Schuldenabbau stützen die Fundamentaldaten trotz Umsatzrückgängen.
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Ob die TeamViewer Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur TeamViewer Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.