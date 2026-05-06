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    Besonders beachtet!

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    TeamViewer Aktie bestätigt den positiven Trend - +6,77 % - 06.05.2026

    Am 06.05.2026 ist die TeamViewer Aktie, bisher, um +6,77 % gestiegen. Lesen Sie hier alle wichtigen Informationen zum Kursgeschehen der TeamViewer Aktie.

    Besonders beachtet! - TeamViewer Aktie bestätigt den positiven Trend - +6,77 % - 06.05.2026
    Foto: Stefan Puchner - dpa

    TeamViewer bietet umfassende Lösungen für Fernzugriff und -wartung, ist weltweit führend und hebt sich durch Benutzerfreundlichkeit und Sicherheit von der Konkurrenz ab.

    TeamViewer Aktienkurs: Kursentwicklung und aktuelle Zahlen vom 06.05.2026

    Einen ganz starken Börsentag erlebt die TeamViewer Aktie. Mit einer Performance von +6,77 % verzeichnet sie an diesem Handelstag, bisher deutliche Gewinne. Nach dem gestrigen Anstieg von +3,90 %, geht es heute weiter aufwärts, bei der TeamViewer Aktie. Nach einem Plus von +3,90 % am Vortag steigt das Papier auch heute und notiert bei 5,5200. Könnte sich ein Einstieg noch lohnen?

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    Trotz des heutigen Kursanstiegs mussten die Aktionäre von TeamViewer in den letzten drei Monaten Verluste von -7,32 % verkraften.

    Allein seit letzter Woche beläuft sich das Kursplus auf +14,15 %. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +23,69 %. Im bisherigen Jahresverlauf hat die TeamViewer um -13,50 % verloren.

    TeamViewer Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

    Zeitraum Performance
    1 Woche +14,15 %
    1 Monat +23,69 %
    3 Monate -7,32 %
    1 Jahr -60,44 %
    Stand: 06.05.2026, 11:08 Uhr

    🔍 wallstreetONLINE-Community zur TeamViewer Aktie

    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um Short-Eindeckungen und Short-Squeeze-Potenzial, Kursniveaus um 5 € sowie technische Signale (Durchbruch über 5,18 €, 100-Tage-Linie) und Ausblick auf 7 € in Wochen. Langfristig wird das Enterprise-Shift-Modell mit Teamviewer One Enterprise und ARR-Prognosen diskutiert (Ende 2026 ~780 Mio, 2027 ~840 Mio, 2028 ~960 Mio); EBITDA-Marge ca. 45% und Schuldenabbau stützen die Fundamentaldaten trotz Umsatzrückgängen.

    Zur TeamViewer Diskussion

    Informationen zur TeamViewer Aktie

    Es gibt 174 Mio. TeamViewer Aktien. Damit ist das Unternehmen 926,55 Mio. € wert.

    Teamviewer bekommt Kundenabgänge zu spüren - Unerwartet hohe Marge


    Den Fernwartungssoftware-Anbieter Teamviewer haben im ersten Quartal Kundenabgänge gebremst. Der Umsatz ging im Jahresvergleich auch wegen des starken Euro um 3,7 Prozent auf 183,2 Millionen Euro zurück, wie das SDax-Unternehmen am Mittwoch in …

    TeamViewer SE: Q1 im Einklang, Beschleunigung im H2 bleibt entscheidend. KAUFEN


    TeamViewer (TMV) hat die Ergebnisse für das Q1 2026 veröffentlicht, die insgesamt im Einklang mit den Erwartungen stehen. Der Umsatz betrug 183,2 Mio. EUR, was nahe am Konsens liegt und im Jahresvergleich stabil bei -0,4% in konstanten Währungen ist.

    Die größten Aufsteiger der Woche vom 29.04.-06.05.2026 in der wO Community


    Liebe wallstreetONLINE Nutzer, in wöchentlichen Abschnitten stellen wir Ihnen die Top15 Aufsteiger-Aktien unserer Community vor. Wir zeigen Ihnen die Werte, die innerhalb der letzten Woche den …

    Entwicklung der wichtigsten Mitbewerber am heutigen Handelstag

    Microsoft, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine negative Entwicklung mit einem Minus von -0,97 %.

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    Ob die TeamViewer Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur TeamViewer Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.


    TeamViewer

    +10,25 %
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    -64,81 %
    -84,86 %
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    ISIN:DE000A2YN900WKN:A2YN90
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    Markt Bote ist ein Autor von wallstreetONLINE und liefert automatisierte, dynamische Inhalte zu aktuellen Marktbewegungen. Im Fokus stehen Tops und Flops, Branchentrends und Impulse aus der Community. Ob Tech-Aktien, Rohstoffe oder Krypto – die Beiträge sind kurz, prägnant und regen zur Diskussion an, sodass Leser schnell einen Überblick gewinnen und eigene Marktideen entwickeln können.
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    Verfasst von Markt Bote
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