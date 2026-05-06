Verbio Aktie mit spürbaren Abschlägen - aktuelle Kursentwicklung - 06.05.2026

Einen ganz schwachen Börsentag erlebt die Verbio Aktie. Mit einer Performance von -5,78 % verzeichnet sie an diesem Handelstag, bisher deutliche Verluste. Nach dem gestrigen Anstieg von +2,64 %, geht es heute bei der Verbio Aktie nach unten. Wie entwickelt sich die Aktie in den kommenden Tagen?

Verbio ist ein deutscher Hersteller von Biokraftstoffen (Biodiesel, Bioethanol, Biomethan) aus Reststoffen. Ziel ist die Dekarbonisierung des Verkehrs. Verbio zählt in Europa zu den führenden integrierten Bioenergie-Anbietern. Wichtige Wettbewerber: Neste, CropEnergies, TotalEnergies Biofuels. USP: starke Ausrichtung auf Abfall- und Reststoffbasis, vertikale Integration und eigene Biomethan-Infrastruktur.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Eine vorgeschriebene allgemeine Mitteilung gemäß BaFin-Beschluss.

Obwohl die Verbio Aktie heute fällt, profitieren die Aktionäre in den letzten drei Monaten insgesamt von einem Gewinn von +74,76 %.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die Verbio Aktie damit um +10,20 % teurer geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -6,41 %. Seit Jahresbeginn zeigt die Entwicklung von Verbio einen Anstieg von +91,23 %.

Verbio Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche +10,20 % 1 Monat -6,41 % 3 Monate +74,76 % 1 Jahr +278,90 %

🔍 wallstreetONLINE-Community zur Verbio Aktie

Stand: 06.05.2026, 11:09 Uhr

Im wallstreetONLINE-Forum geht es um die Verbio-Aktie: Kursentwicklungspotenzial wird diskutiert; Höchststände verschieben sich. Fundamentale Treiber sind Q3-EBITDA-Erwartungen (deutlich über Schätzung) und ein Kursziel um 42 €. Regulatorik (THG-Quoten, Gebäudemodernisierung, E20, 45Z/RVO) treibt Nachfrage nach Biokraftstoffen; Kanada-Incentives liefern Zusatzumsätze. Technisch: MACD-Kaufsignal, RSI um 60; Bio-Treppe/Preiswege werden diskutiert.

Informationen zur Verbio Aktie

Es gibt 64 Mio. Verbio Aktien. Damit ist das Unternehmen 2,50 Mrd. € wert.

Liebe wallstreetONLINE Nutzer, in wöchentlichen Abschnitten stellen wir Ihnen die Top15 Aufsteiger-Aktien unserer Community vor. Wir zeigen Ihnen die Werte, die innerhalb der letzten Woche den …

Wettbewerber im Vergleich: Tagesperformance von Archer Daniels Midland Company und Co.

Archer Daniels Midland Company, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine negative Entwicklung mit einem Minus von -2,36 %.

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Ob die Verbio Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Verbio Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.