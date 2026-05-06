JPMORGAN stuft CONTINENTAL AG auf 'Overweight'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Continental nach Zahlen auf "Overweight" mit einem Kursziel von 75 Euro belassen. Jose M Asumendi attestierte dem künftig reinen Reifenhersteller in einer am Mittwoch vorliegenden Studie starke Margen. Die Zielsetzungen seien bestätigt worden und der Verkauf der Kautschuk- und Kunststoffsparte Contitech bleibe auf Kurs./rob/tih/menVeröffentlichung der Original-Studie: 06.05.2026 / 06:59 / BSTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.05.2026 / 07:01 / BSTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Continental Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +7,55 % und einem Kurs von 66,92EUR auf Tradegate (06. Mai 2026, 11:09 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: JPMORGAN

Analyst: Jose M Asumendi

Analysiertes Unternehmen: CONTINENTAL AG

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 75

Kursziel alt: 75

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A



So handeln Sie das Kursziel Der Analyst erwartet ein Kursziel von 75,00 € , was eine Steigerung von +12,17% zum aktuellen Kurs entspricht. Mit diesen Produkten können Sie die Kurserwartungen des Analysten übertreffen . Vontobel Alle Partner Übernehmen Für Ihre Einstellungen haben wir keine weiteren passenden Produkte gefunden.

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