RBC stuft Daimler Truck auf 'Outperform'
Foto: Siarhei - 356130783
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat Daimler Truck nach Quartalszahlen des Nutzfahrzeugherstellers auf "Outperform" mit einem Kursziel von 50 Euro belassen. Der sehr starke Auftragseingang kompensiere die verfehlten Erwartungen beim bereinigten operativen Ergebnis (Ebit) und beim freien Barmittelzufluss, schrieb Nick Housden am Mittwoch in einer ersten Reaktion./rob/gl/men
Veröffentlichung der Original-Studie: 06.05.2026 / 02:02 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.05.2026 / 02:02 / EDT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Veröffentlichung der Original-Studie: 06.05.2026 / 02:02 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.05.2026 / 02:02 / EDT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die Daimler Truck Holding Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,14 % und einem Kurs von 43,44EUR auf Tradegate (06. Mai 2026, 11:09 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: RBC
Analyst: Nick Housden
Analysiertes Unternehmen: Daimler Truck
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 50
Kursziel alt: 50
Währung: EUR
Zeitrahmen: N/A
Analyst: Nick Housden
Analysiertes Unternehmen: Daimler Truck
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 50
Kursziel alt: 50
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