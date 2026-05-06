RBC stuft Daimler Truck auf 'Outperform'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat Daimler Truck nach Quartalszahlen des Nutzfahrzeugherstellers auf "Outperform" mit einem Kursziel von 50 Euro belassen. Der sehr starke Auftragseingang kompensiere die verfehlten Erwartungen beim bereinigten operativen Ergebnis (Ebit) und beim freien Barmittelzufluss, schrieb Nick Housden am Mittwoch in einer ersten Reaktion./rob/gl/menVeröffentlichung der Original-Studie: 06.05.2026 / 02:02 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.05.2026 / 02:02 / EDTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Daimler Truck Holding Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,14 % und einem Kurs von 43,44EUR auf Tradegate (06. Mai 2026, 11:09 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: RBC

Analyst: Nick Housden

Analysiertes Unternehmen: Daimler Truck

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 50

Kursziel alt: 50

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A



So handeln Sie das Kursziel Der Analyst erwartet ein Kursziel von 50,00 € , was eine Steigerung von +14,10% zum aktuellen Kurs entspricht. Mit diesen Produkten können Sie die Kurserwartungen des Analysten übertreffen . UBS Alle Partner Übernehmen Für Ihre Einstellungen haben wir keine weiteren passenden Produkte gefunden.

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