RBC stuft Teamviewer auf 'Outperform'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat Teamviewer nach Quartalszahlen auf "Outperform" mit einem Kursziel von 13 Euro belassen. Der Umsatz des Fernwartungssoftware-Spezialisten entspreche den Erwartungen, während das bereinigte operative Ergebnis (Ebitda) darüber liege, schrieb Wassachon Udomsilpa am Mittwoch in einer ersten Reaktion./rob/gl/menVeröffentlichung der Original-Studie: 06.05.2026 / 01:55 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.05.2026 / 01:55 / EDTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die TeamViewer Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +6,96 % und einem Kurs von 5,53EUR auf Tradegate (06. Mai 2026, 11:09 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: RBC

Analyst: Wassachon Udomsilpa

Analysiertes Unternehmen: Teamviewer

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 13

Kursziel alt: 13

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A



So handeln Sie das Kursziel Der Analyst erwartet ein Kursziel von 13,00 € , was eine Steigerung von +126,88% zum aktuellen Kurs entspricht. Mit diesen Produkten können Sie die Kurserwartungen des Analysten übertreffen . Goldman Sachs Alle Partner Übernehmen Für Ihre Einstellungen haben wir keine weiteren passenden Produkte gefunden.

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