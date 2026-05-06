RBC stuft Teamviewer auf 'Outperform'
Foto: Siarhei - 356130783
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat Teamviewer nach Quartalszahlen auf "Outperform" mit einem Kursziel von 13 Euro belassen. Der Umsatz des Fernwartungssoftware-Spezialisten entspreche den Erwartungen, während das bereinigte operative Ergebnis (Ebitda) darüber liege, schrieb Wassachon Udomsilpa am Mittwoch in einer ersten Reaktion./rob/gl/men
Veröffentlichung der Original-Studie: 06.05.2026 / 01:55 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.05.2026 / 01:55 / EDT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Veröffentlichung der Original-Studie: 06.05.2026 / 01:55 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.05.2026 / 01:55 / EDT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die TeamViewer Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +6,96 % und einem Kurs von 5,53EUR auf Tradegate (06. Mai 2026, 11:09 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: RBC
Analyst: Wassachon Udomsilpa
Analysiertes Unternehmen: Teamviewer
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 13
Kursziel alt: 13
Währung: EUR
Zeitrahmen: N/A
Analyst: Wassachon Udomsilpa
Analysiertes Unternehmen: Teamviewer
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 13
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