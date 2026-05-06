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    Besonders beachtet!

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    BYD Aktie leidet unter Verkäufen - 06.05.2026

    Am 06.05.2026 ist die BYD Aktie, bisher, um -2,70 % gefallen. Lesen Sie hier alle wichtigen Informationen zum Kursgeschehen der BYD Aktie.

    Besonders beachtet! - BYD Aktie leidet unter Verkäufen - 06.05.2026
    Foto: Robert - stock.adobe.com

    BYD ist ein chinesischer Technologiekonzern mit Fokus auf E-Mobilität und Batterietechnik. Hauptprodukte: Elektro- und Hybridautos, Batterien, Busse, Speicherlösungen, Halbleiter. BYD zählt zu den größten E-Auto-Herstellern weltweit, stark in China, expandiert global. Wichtige Konkurrenten: Tesla, VW, Toyota, Hyundai. USP: vertikal integrierte Wertschöpfung, eigene Batterien (Blade), Kosten- und Skalenvorteile.

    BYD Aktienkurs: Kursentwicklung und Performance vom 06.05.2026

    Die BYD Aktie ist bisher um -2,70 % auf 10,812 gefallen. Das sind -0,300  weniger als am letzten Handelstag. Die Talfahrt der BYD Aktie setzt sich heute fort. Nach einem Minus von -0,93 % am Vortag verlor das Papier auch heute und notiert bei 10,812, mit einem Minus von -2,70 %. Ist das schon ein günstiger Einstiegszeitpunkt?

    Obwohl die BYD Aktie heute fällt, profitieren die Aktionäre in den letzten drei Monaten insgesamt von einem Gewinn von +7,57 %.

    Allein seit letzter Woche ist die BYD Aktie damit um -8,51 % gefallen. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -7,56 %. Im Jahr 2026 gab es für BYD bisher ein Plus von +0,05 %.

    BYD Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

    Zeitraum Performance
    1 Woche -8,51 %
    1 Monat -7,56 %
    3 Monate +7,57 %
    1 Jahr -26,11 %
    Stand: 06.05.2026, 11:10 Uhr

    🔍 wallstreetONLINE-Community zur BYD Aktie

    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um BYD-Aktie: Die Kurse fallen nicht, die Aktie nimmt Anlauf. Fundamentale Signale wie starke April-Auslieferungen deuten auf Wachstum, sind aber noch nicht belohnt. Technisch/Valuation: Flash-Charging-Netz in Europa könnte Impulse geben; europäische Expansion/Dresdner Werk-Pläne erhöhen das Potenzial. Citi warnte vor Währungsverlusten als Gewinnhemmnis; weitere Impulse bleiben umstritten.

    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment positiv gegenüber BYD eingestellt.

    Zur BYD Diskussion

    Informationen zur BYD Aktie

    Es gibt 4 Mrd. BYD Aktien. Damit ist das Unternehmen 39,91 Mrd. € wert.

    Wettbewerber im Vergleich: Tagesperformance von Toyota, Volkswagen (VW) Vz und Co.

    Toyota, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine positive Entwicklung mit einem Plus von +1,89 %. Volkswagen (VW) Vz notiert im Plus, mit +4,35 %. Tesla notiert im Minus, mit -0,87 %. Xylem verliert -0,17 % NIO notiert im Minus, mit -0,99 %. Stellantis notiert im Plus, mit +6,38 %.

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    Ob die BYD Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur BYD Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.


    BYD

    -2,48 %
    -8,51 %
    -7,56 %
    +7,57 %
    -26,11 %
    +17,24 %
    +97,56 %
    +565,02 %
    +4.359,26 %
    ISIN:CNE100000296WKN:A0M4W9
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    Markt Bote ist ein Autor von wallstreetONLINE und liefert automatisierte, dynamische Inhalte zu aktuellen Marktbewegungen. Im Fokus stehen Tops und Flops, Branchentrends und Impulse aus der Community. Ob Tech-Aktien, Rohstoffe oder Krypto – die Beiträge sind kurz, prägnant und regen zur Diskussion an, sodass Leser schnell einen Überblick gewinnen und eigene Marktideen entwickeln können.
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    Verfasst von Markt Bote
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