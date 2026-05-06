Ballard Power Systems Aktie heute im Minus (3,6380€) - 06.05.2026

Am heutigen Handelstag musste die Ballard Power Systems Aktie bisher deutliche Verluste verzeichnen und liegt mit -2,10 % im Minus. Nach dem gestrigen Anstieg von +32,24 %, geht es heute bei der Ballard Power Systems Aktie nach unten. Ist jetzt der richtige Zeitpunkt für einen Einstieg?

Ballard Power Systems (Kanada) entwickelt und produziert PEM-Brennstoffzellen v. a. für Busse, Lkw, Züge und stationäre Anwendungen. Fokus auf Wasserstoffmobilität, noch defizitär, aber technologisch führend im Schwerlastsegment. Wichtige Wettbewerber: Plug Power, Cummins, Toyota, Hyundai, PowerCell. Stärken: langjährige F&E, breite IP-Basis, Partnerschaften mit OEMs, hohe Systemzuverlässigkeit.

Obwohl die Ballard Power Systems Aktie heute fällt, profitieren die Aktionäre in den letzten drei Monaten insgesamt von einem Gewinn von +110,87 %.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die Ballard Power Systems Aktie damit um +39,57 % teurer geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +72,21 %. Seit Jahresstart haben die Anleger in Ballard Power Systems eine positive Entwicklung von +68,18 % erlebt.

Ballard Power Systems Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche +39,57 % 1 Monat +72,21 % 3 Monate +110,87 % 1 Jahr +228,67 %

🔍 wallstreetONLINE-Community zur Ballard Power Systems Aktie

Stand: 06.05.2026, 11:10 Uhr

Im wallstreetONLINE-Forum geht es um aktuelle Kursentwicklung und fundamentale/ technische Aspekte zu Ballard Power Systems: Es wird der jüngste Kursanstieg um rund 30% nach überzeugenden Zahlen diskutiert, die Aussicht auf nachhaltiges Wachstum statt Hype, sowie die Notwendigkeit größerer Partnerschaften und Volumen als Treiber (Beispiel Vertiv). Zudem wird Solaris' Auswahl von Ballard Power Stacks für eine Wasserstoffbus-Plattform positiv bewertet; eine Erholung nach Verkäufen sowie der Q1-2026-Call werden analysiert.

Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment positiv gegenüber Ballard Power Systems eingestellt.

Informationen zur Ballard Power Systems Aktie

Es gibt 301 Mio. Ballard Power Systems Aktien. Damit ist das Unternehmen 1,10 Mrd. € wert.

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Der hohe Ölpreis sorgt für steigendes Interesse an Wasserstoff-Aktien. Besonders die Vertreter aus Großbritannien drehen stark auf. Jetzt hat Ballard Power seine Zahlen veröffentlicht und sorgt für den nächsten Schub.

Wettbewerber im Vergleich: Tagesperformance von ITM Power, Plug Power und Co.

ITM Power, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine positive Entwicklung mit einem Plus von +1,19 %. Plug Power notiert im Plus, mit +1,45 %.

Ballard Power Systems Aktie jetzt kaufen?

Ob die Ballard Power Systems Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Ballard Power Systems Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.