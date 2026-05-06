Eilmeldung
Berichte: Iran-Krieg bald vorbei – Ölpreis stürzt ab!
Brent und WTI sind kräftig abgestürzt. Grund dafür ist ein möglicher Deal zwischen den USA und dem Iran, der den Ölmarkt völlig neu sortieren könnte.
Laut einem Bericht von Axios, auf den sich CNBC bezieht, nähern sich die USA und der Iran offenbar einem Abkommen zur Beendigung des Kriegs. Die Folge: Die Ölpreise knicken deutlich ein.
So fiel Brent zur Lieferung im Juli um 5,3 Prozent auf 103,80 US-Dollar je Barrel. US-Öl der Sorte WTI verlor sogar 6,7 Prozent und wurde mit 95,47 US-Dollar je Barrel gehandelt. Später wurde Brent mit 103,30 US-Dollar und einem Minus von 5,98 Prozent angezeigt.
Der Grund für die Nervosität ist, dass der Ölmarkt zuvor eine massive Eskalationsprämie eingepreist hatte. Im Zentrum steht die Straße von Hormus, eine der wichtigsten Handelsrouten für Rohöl. Laut der US-Regierung waren rund 23.000 Seeleute auf Schiffen aus 87 Ländern im Persischen Golf festgesetzt, nachdem der Iran die Passage faktisch geschlossen hatte.
Nun aber sendet Washington Entspannungssignale. US-Präsident Donald Trump kündigte laut CNBC auf Truth Social an, Project Freedom vorübergehend zu stoppen – eine Militäraktion, die erst einen Tag zuvor zum Schutz kommerzieller Schiffe gestartet worden war. Begründung: Fortschritte in den Verhandlungen mit dem Iran.
Doch die Erleichterung hat einen Haken. CNBC konnte den Axios-Bericht nicht unabhängig bestätigen. Zudem warnte Nicolo Bocchin von der Azimut Group, dass die Normalisierung der Schifffahrt und der Handelsströme selbst bei einer Wiederöffnung der Wasserstraße noch Wochen dauern könne.
*ab 500 Euro Ordervolumen, zzgl. marktüblicher Spreads und Zuwendungen
Autor: Ferdinand Hammer, wallstreetONLINE Redaktion