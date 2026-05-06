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    Aktie mit Rückenwind

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    Lufthansa schlägt Erwartungen – doch der Iran-Krieg trübt den Ausblick

    Lufthansa startet besser als erwartet ins Jahr – doch der Iran-Krieg treibt die Treibstoffkosten um 1,7 Milliarden Euro in die Höhe. Können höhere Ticketpreise das ausgleichen?

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    Aktie mit Rückenwind - Lufthansa schlägt Erwartungen – doch der Iran-Krieg trübt den Ausblick
    Foto: Unsplash

    Der Lufthansa-Konzern ist besser als erwartet ins Jahr 2026 gestartet, kämpft aber mit massiv gestiegenen Treibstoffkosten infolge des Iran-Kriegs. Im ersten Quartal schrumpfte der bereinigte Betriebsverlust auf 612 Millionen Euro – sieben Prozent weniger als Analysten prognostiziert hatten. Die Jahresziele bleiben formal bestätigt, doch die Unsicherheiten wachsen.

    Die Kranich-Aktie kann am Mittwoch deutlich profitieren und gewinnt mehr als 5 Prozent auf 8,16 Euro. Das markiert den höchsten Stand seit Anfang April.

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    Der Umsatz der Gruppe lag zwischen Januar und März bei 8,75 Milliarden Euro, minimal unter den Markterwartungen. Stärker als erhofft schnitten die Netzwerk-Airlines sowie das Cargo-Geschäft ab.

    Besonders brisant: Die Schließung der Straße von Hormus treibt die Kerosinpreise in die Höhe. Trotz einer Absicherungsquote von rund 80 Prozent rechnet die Lufthansa Group für 2026 mit Brutto-Mehrkosten beim Treibstoff von 1,7 Milliarden Euro – die Gesamttankrechnung könnte damit auf rund 8,9 Milliarden Euro klettern.

    Die DZ Bank bewertet das als erhebliches Risiko und warnt: "Die Guidance-Bestätigung stützt zwar grundsätzlich den Investment Case, die Visibilität hat sich jedoch verschlechtert." Die Jahresprognose – bereinigtes EBIT deutlich über dem Vorjahreswert von knapp zwei Milliarden Euro – bleibt jedoch stehen.

    Gegensteuern will Lufthansa über höhere Ticketpreise, Netzwerkoptimierungen und ein schärferes Kostenmanagement. Ob das gelingt, ist offen: Die Preisweitergabe hängt stark von der Nachfrageentwicklung, dem Wettbewerbsdruck und – ein wachsendes Risiko – der Streikfreiheit ab.

    Gleichzeitig verschiebt der Nahost-Konflikt Reiseströme zugunsten der Lufthansa-Drehkreuze: Passagiere weichen von Flughäfen der Golfregion vermehrt auf Frankfurt, München und Zürich aus. Das verschafft dem Konzern zusätzliche Erlöse, kompensiert die Kostenlast aber nur teilweise.

    Autor: Julian Schick, wallstreetONLINE Redaktion

    Die Deutsche Lufthansa Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +5,49 % und einem Kurs von 8,15EUR auf Tradegate (06. Mai 2026, 11:32 Uhr) gehandelt.


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    Verfasst vonRedakteurJulian Schick
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