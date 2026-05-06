Lufthansa schlägt Erwartungen – doch der Iran-Krieg trübt den Ausblick

Die Kranich-Aktie kann am Mittwoch deutlich profitieren und gewinnt mehr als 5 Prozent auf 8,16 Euro. Das markiert den höchsten Stand seit Anfang April.

Der Lufthansa-Konzern ist besser als erwartet ins Jahr 2026 gestartet, kämpft aber mit massiv gestiegenen Treibstoffkosten infolge des Iran-Kriegs. Im ersten Quartal schrumpfte der bereinigte Betriebsverlust auf 612 Millionen Euro – sieben Prozent weniger als Analysten prognostiziert hatten. Die Jahresziele bleiben formal bestätigt, doch die Unsicherheiten wachsen.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Eine vorgeschriebene allgemeine Mitteilung gemäß BaFin-Beschluss.

Handeln Sie Ihre Einschätzung zu Deutsche Lufthansa AG!

Der Umsatz der Gruppe lag zwischen Januar und März bei 8,75 Milliarden Euro, minimal unter den Markterwartungen. Stärker als erhofft schnitten die Netzwerk-Airlines sowie das Cargo-Geschäft ab.

Besonders brisant: Die Schließung der Straße von Hormus treibt die Kerosinpreise in die Höhe. Trotz einer Absicherungsquote von rund 80 Prozent rechnet die Lufthansa Group für 2026 mit Brutto-Mehrkosten beim Treibstoff von 1,7 Milliarden Euro – die Gesamttankrechnung könnte damit auf rund 8,9 Milliarden Euro klettern.

Die DZ Bank bewertet das als erhebliches Risiko und warnt: "Die Guidance-Bestätigung stützt zwar grundsätzlich den Investment Case, die Visibilität hat sich jedoch verschlechtert." Die Jahresprognose – bereinigtes EBIT deutlich über dem Vorjahreswert von knapp zwei Milliarden Euro – bleibt jedoch stehen.

Gegensteuern will Lufthansa über höhere Ticketpreise, Netzwerkoptimierungen und ein schärferes Kostenmanagement. Ob das gelingt, ist offen: Die Preisweitergabe hängt stark von der Nachfrageentwicklung, dem Wettbewerbsdruck und – ein wachsendes Risiko – der Streikfreiheit ab.

Gleichzeitig verschiebt der Nahost-Konflikt Reiseströme zugunsten der Lufthansa-Drehkreuze: Passagiere weichen von Flughäfen der Golfregion vermehrt auf Frankfurt, München und Zürich aus. Das verschafft dem Konzern zusätzliche Erlöse, kompensiert die Kostenlast aber nur teilweise.

Autor: Julian Schick, wallstreetONLINE Redaktion

Die Deutsche Lufthansa Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +5,49 % und einem Kurs von 8,15EUR auf Tradegate (06. Mai 2026, 11:32 Uhr) gehandelt.





So handeln Sie das Kursziel Der Analyst erwartet ein Kursziel von 8,65 € , was eine Steigerung von +5,28% zum aktuellen Kurs entspricht. Mit diesen Produkten können Sie die Kurserwartungen des Analysten übertreffen . Vontobel Alle Partner Übernehmen Für Ihre Einstellungen haben wir keine weiteren passenden Produkte gefunden.

Bitte verändern Sie Kursziel, Zeitraum oder Emittent.

Knock-Out-Suche | Optionsschein-Suche | Zertifikate-Suche Alternativ können Sie auch unsere Derivate-Suchen verwenden Werbung Disclaimer

Vergessen Sie Gold, Silber und Öl: Nächste Megarallye startet! Jetzt Report kostenlos herunterladen!