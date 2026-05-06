Aktie mit Rückenwind
Lufthansa schlägt Erwartungen – doch der Iran-Krieg trübt den Ausblick
Lufthansa startet besser als erwartet ins Jahr – doch der Iran-Krieg treibt die Treibstoffkosten um 1,7 Milliarden Euro in die Höhe. Können höhere Ticketpreise das ausgleichen?
- Treibstoffkosten durch Hormus-Schließung 1,7 Mrd
- Starker Start trotz bereinigtem Verlust 612 Mio
- Preissteigerung, Netzwerk- und Kostenmaßnahmen unklar
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Der Lufthansa-Konzern ist besser als erwartet ins Jahr 2026 gestartet, kämpft aber mit massiv gestiegenen Treibstoffkosten infolge des Iran-Kriegs. Im ersten Quartal schrumpfte der bereinigte Betriebsverlust auf 612 Millionen Euro – sieben Prozent weniger als Analysten prognostiziert hatten. Die Jahresziele bleiben formal bestätigt, doch die Unsicherheiten wachsen.
Die Kranich-Aktie kann am Mittwoch deutlich profitieren und gewinnt mehr als 5 Prozent auf 8,16 Euro. Das markiert den höchsten Stand seit Anfang April.
Der Umsatz der Gruppe lag zwischen Januar und März bei 8,75 Milliarden Euro, minimal unter den Markterwartungen. Stärker als erhofft schnitten die Netzwerk-Airlines sowie das Cargo-Geschäft ab.
Besonders brisant: Die Schließung der Straße von Hormus treibt die Kerosinpreise in die Höhe. Trotz einer Absicherungsquote von rund 80 Prozent rechnet die Lufthansa Group für 2026 mit Brutto-Mehrkosten beim Treibstoff von 1,7 Milliarden Euro – die Gesamttankrechnung könnte damit auf rund 8,9 Milliarden Euro klettern.
Die DZ Bank bewertet das als erhebliches Risiko und warnt: "Die Guidance-Bestätigung stützt zwar grundsätzlich den Investment Case, die Visibilität hat sich jedoch verschlechtert." Die Jahresprognose – bereinigtes EBIT deutlich über dem Vorjahreswert von knapp zwei Milliarden Euro – bleibt jedoch stehen.
Gegensteuern will Lufthansa über höhere Ticketpreise, Netzwerkoptimierungen und ein schärferes Kostenmanagement. Ob das gelingt, ist offen: Die Preisweitergabe hängt stark von der Nachfrageentwicklung, dem Wettbewerbsdruck und – ein wachsendes Risiko – der Streikfreiheit ab.
Gleichzeitig verschiebt der Nahost-Konflikt Reiseströme zugunsten der Lufthansa-Drehkreuze: Passagiere weichen von Flughäfen der Golfregion vermehrt auf Frankfurt, München und Zürich aus. Das verschafft dem Konzern zusätzliche Erlöse, kompensiert die Kostenlast aber nur teilweise.
Autor: Julian Schick, wallstreetONLINE Redaktion
Die Deutsche Lufthansa Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +5,49 % und einem Kurs von 8,15EUR auf Tradegate (06. Mai 2026, 11:32 Uhr) gehandelt.