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    ROUNDUP

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    Hensoldt mit Auftragsboom zum Jahresstart - Aktie im Minus

    Für Sie zusammengefasst
    • Auftragseingang mehr als verdoppelt auf 1,5 Mrd Euro
    • Rekord-Auftragsbestand 9,8 Mrd Jahresziele bestätigt
    • Umsatz 496 Mio plus bereinigtes Ebitda 44 Mio
    ROUNDUP - Hensoldt mit Auftragsboom zum Jahresstart - Aktie im Minus
    Foto: Arne Dedert - DPA

    TAUFKIRCHEN (dpa-AFX) - Der Rüstungsboom hat Hensoldt einen starken Jahresstart beschert. Im ersten Quartal habe sich der Auftragseingang verglichen mit dem Vorjahreszeitraum auf knapp 1,5 Milliarden Euro mehr als verdoppelt, teilte der im Index der mittelgroßen Unternehmenswerte MDax notierte Radar-Spezialist am Mittwoch mit. Damit sitzt Hensoldt auf einem Rekord-Auftragsbestand von 9,8 Milliarden Euro. Das Unternehmen bestätigte seine Jahresziele.

    Die Aktie gab am Vormittag zunächst um mehr als zwei Prozent nach, konnte ihre Verluste dann aber deutlich auf 0,5 Prozent reduzieren.

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    Der Umsatz des Rüstungszulieferers stieg um mehr als ein Viertel auf 496 Millionen Euro, hier hatten Analysten im Schnitt aber noch etwas mehr erwartet. Das bereinigte Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (Ebitda) schnellte um knapp 47 Prozent auf 44 Millionen Euro nach oben, was den Erwartungen der Experten entsprach. Die entsprechende Marge legte um 1,3 Prozentpunkte auf 8,9 Prozent zu.

    Bei Hensoldt habe zum Jahresauftakt die Auftragsstärke herausgeragt, kommentierte Ben Brown vom Analysehaus Jefferies. Auch der Umsatz habe die Schätzungen merklich übertroffen. Barclays-Experte Afonso Osorio erwähnte zudem das leicht über den Erwartungen liegende operative Ergebnis. Er bemängelte aber den freien Barmittelzufluss, der den Marktkonsens trotz der starken Auftragslage verfehlt habe.

    Analyst David Perry von der US-Bank JPMorgan sieht in einem attraktiven deutschen Rüstungssektor zudem mehr Aufwärtspotenzial bei Rheinmetall und Renk . Auch Jens-Peter Rieck vom Analysehaus MWB Research verwies auf die bereits hohe Bewertung der Hensoldt-Aktie. Im laufenden Jahr hat das Papier schon fast acht Prozent zugelegt, auf Sicht von fünf Jahren hat sich der Börsenwert angesichts zahlreicher Kriege in der Welt fast versechsfacht.

    Haupttreiber für Hensoldt waren im ersten Quartal neue Aufträge der Bundeswehr zur Ausstattung der Panzermodelle Puma und Schakal. Hinzu kamen Vertragserweiterungen für Radare des Kampfflugzeugs Eurofighter. Neben der größten Sparte rund um Sensoren entwickelte sich vor allem das Segment Optronics blendend. Hier hatte der Radar-Spezialist bereits im März die Übernahme des niederländischen Unternehmens Nedinsco angekündigt. Mit dem Kauf will der Rüstungszulieferer kritische Lieferketten absichern, technologische Fähigkeiten stärken und den Ausbau der Produktion unterstützen.

    Auf Basis der Quartalszahlen bestätigte Hensoldt seine Jahresziele und verwies auf eine "unverändert konservative Planung". 2026 soll der Umsatz weiterhin auf etwa 2,75 Milliarden Euro steigen. Analysten haben im Schnitt 2,77 Milliarden auf dem Zettel. Im vergangenen Jahr betrugen die Erlöse 2,46 Milliarden. Die bereinigte Ebitda-Marge soll 2026 auf 18,5 bis 19,0 Prozent steigen. Hier trauen die Fachleute Hensoldt das obere Ende dieser Spanne zu, nachdem 2025 noch 18,4 Prozent zu Buche standen./niw/nas/jha/

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Rheinmetall Aktie

    Die Rheinmetall Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,08 % und einem Kurs von 1.432 auf Tradegate (06. Mai 2026, 11:24 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Rheinmetall Aktie um +9,47 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -7,55 %.

    Die Marktkapitalisierung von Rheinmetall bezifferte sich zuletzt auf 65,50 Mrd..

    Rheinmetall zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 11,500. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,8500 %.

    Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 2.160,71EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 2.050,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 2.300,00EUR was eine Bandbreite von +43,64 %/+61,15 % bedeutet.




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    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um Kursentwicklung und Bewertung der HENSOLDT-Aktie: Diskussionen zu Analystenzielen (u.a. Ziel 85 €, kurzfristig >30% Prognosen), einem als robust beschriebenen Auftragsbuch von >9 Mrd. €, Zielumsatz 6 Mrd. bis 2030, Kapazitätsaufbau/Personalaufstockung, geopolitische Nachfragetreiber, Sorgen wegen Dual‑Use/China‑Risiken sowie Kritik an Analystenbewertungen und Kursvolatilität.
    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment positiv gegenüber HENSOLDT eingestellt.

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    dpa-AFX
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