Mit NVIDIA-Power: TotalEnergies startet Rechen-Offensive

Der neue Supercomputer soll die bestehende Rechenleistung um das Sechsfache steigern. Die Inbetriebnahme ist für 2027 geplant. An der Börse reagieren Anleger jedoch zurückhaltend: Die Aktie von TotalEnergies fällt in Paris um 3,44 Prozent auf 76,57 Euro (Stand 11:08 Uhr). Auch auf Tradegate gibt sie um 3,86 Prozent auf 76,29 Euro nach (Stand 11:23 Uhr).

Der Energiekonzern TotalEnergies baut seine Rechenkapazitäten massiv aus, wie das Unternehmen am Mittwoch mitteilte. Gemeinsam mit Dell Technologies und NVIDIA entwickelt das Unternehmen den Hochleistungsrechner Pangea 5. Die Anlage entsteht im Forschungszentrum CSTJF im französischen Pau und kostet mehr als 100 Millionen Euro.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Eine vorgeschriebene allgemeine Mitteilung gemäß BaFin-Beschluss.

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Mehr Leistung für Exploration und KI

TotalEnergies will mit Pangea 5 vor allem seine Exploration effizienter machen. Verbesserte seismische Verfahren sollen genauere Einblicke in den Untergrund liefern. Das Unternehmen will damit schneller neue Ressourcen erschließen und gleichzeitig Kosten sowie Emissionen senken.

Zugleich stärkt der Konzern seine Forschung im Bereich künstliche Intelligenz. Komplexe Modelle, etwa für integrierte Energiesysteme, lassen sich künftig deutlich schneller berechnen. Das Unternehmen reagiert damit auf den wachsenden Bedarf an digitalen Anwendungen.

Namita Shah, Präsidentin von OneTech bei TotalEnergies, betont die strategische Bedeutung: "Künstliche Intelligenz und digitale Technologien sind strategische Triebkräfte unserer Energiewende." Die sechsfache Rechenleistung sichere die technologische Führungsrolle und gebe den Teams die nötigen Werkzeuge, um die steigende Energienachfrage zu bedienen.

Effizienter und klimafreundlicher

Trotz der höheren Leistung soll Pangea 5 deutlich effizienter arbeiten. Der Energieverbrauch sinkt laut Unternehmen um etwa 40 Prozent bei gleicher Leistung. Auch die Kühlung benötigt nur noch ein Fünftel der bisherigen Energie.

Die entstehende Abwärme wird weiterverwendet. Sie soll Gebäude des Forschungszentrums beheizen, in denen mehr als 2.500 Menschen arbeiten.

Partner setzen auf gemeinsame Stärke

Auch die Technologiepartner unterstreichen die Bedeutung des Projekts. Adrian McDonald, EMEA-Präsident von Dell Technologies, sagt: "Pangea 5 wird TotalEnergies die Rechenleistung zur Verfügung stellen, um die Exploration zu beschleunigen, die Effizienz zu steigern und die Energiewende voranzutreiben."

Von Seiten NVIDIA hebt John Josephakis die technische Architektur hervor: "Mit dieser Auswahl an NVIDIA-GPUs, -CPUs und InfiniBand setzt TotalEnergies auf eine Architektur, die selbst den anspruchsvollsten Herausforderungen in der Industrie und im Energiesektor gewachsen ist."

Strategischer Schritt für die Energiewende

Mit Pangea 5 baut TotalEnergies seine Rolle im Hochleistungsrechnen weiter aus. Der Konzern setzt gezielt auf Digitalisierung und künstliche Intelligenz, um seine Transformation hin zu nachhaltigeren Energiequellen zu beschleunigen.

Autorin: Saskia Reh, wallstreetONLINE Redaktion

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