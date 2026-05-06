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    Windanlagenbauer Vestas übertrifft Erwartungen

    Für Sie zusammengefasst
    • Vestas mit starkem Neugeschäft und Rekord
    • Umsatz stieg 14 Prozent auf rund 4 Milliarden
    • Bereinigtes Ebit stieg auf 127 Mio und Gewinn 70
    Windanlagenbauer Vestas übertrifft Erwartungen
    Foto: Björn Wylezich - stock.adobe.com

    AARHUS (dpa-AFX) - Der Windanlagenbauer Vestas hat im ersten Quartal besser abgeschnitten als erwartet. Dabei kann das Unternehmen auf ein starkes Neugeschäft und einen Auftragsbestand auf Rekordniveau blicken. Die Prognose bestätigten die Dänen. Die Aktien verloren am Mittwoch dennoch leicht. Allerdings hat sich der Kurs in den vergangenen 12 Monaten etwa verdoppelt.

    Der Umsatz stieg im ersten Quartal um gut 14 Prozent auf knapp vier Milliarden Euro, wie das Unternehmen mitteilte. Das bereinigte Ergebnis vor Zinsen und Steuern (Ebit) sprang von 14 auf 127 Millionen Euro. Analysten hatten mit deutlich weniger gerechnet. Unter dem Strich verdiente Vestas mit 70 Millionen ebenfalls ein Vielfaches im Vergleich zum Vorjahr.

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    Die Auftragslage zeigt sich weiter robust. So stieg das Neugeschäft für Windturbinen um 44 Prozent auf 4,5 Gigawatt, der Auftragsbestand liegt bei 36,3 Milliarden Euro. Inklusive des Servicegeschäfts zog der Bestand auf rund 76 Milliarden Euro an.

    Nach den hohen Verlusten der vergangenen Jahre - verursacht durch explodierende Preise für Stahl und andere Schlüsselmaterialien sowie durch Verzögerungen infolge von Lieferkettenstörungen - blickt die Branche nun wieder optimistischer in die Zukunft.

    Zudem könnte der Iran-Krieg eine steigende Nachfrage nach Windenergie bringen, da Regierungen der Energiesicherheit und heimischen Energiequellen verstärkte Priorität einräumen. Das hofft zumindest Vestas-Konzernchef Henrik Andersen: "Die aktuelle geopolitische Unsicherheit und die Energiekrise unterstreichen die Notwendigkeit einer bezahlbaren, sicheren und nachhaltigen Energieversorgung", erklärte er./nas/niw/jha/

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    ISIN:DK0061539921WKN:A3CMNS
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    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Vestas Wind Systems Bearer and/or registered Aktie

    Die Vestas Wind Systems Bearer and/or registered Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,19 % und einem Kurs von 25,95 auf Tradegate (06. Mai 2026, 11:28 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Vestas Wind Systems Bearer and/or registered Aktie um -4,50 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +5,27 %.

    Die Marktkapitalisierung von Vestas Wind Systems Bearer and/or registered bezifferte sich zuletzt auf 26,09 Mrd..

    Vestas Wind Systems Bearer and/or registered zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 0,0990. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,3900 %.

    Die letzten 9 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 207,89DKK. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 185,00DKK und das höchste Kursziel liegt bei 240,00DKK was eine Bandbreite von +615,94 %/+828,79 % bedeutet.




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