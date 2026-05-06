Windanlagenbauer Vestas übertrifft Erwartungen
- Vestas mit starkem Neugeschäft und Rekord
- Umsatz stieg 14 Prozent auf rund 4 Milliarden
- Bereinigtes Ebit stieg auf 127 Mio und Gewinn 70
AARHUS (dpa-AFX) - Der Windanlagenbauer Vestas hat im ersten Quartal besser abgeschnitten als erwartet. Dabei kann das Unternehmen auf ein starkes Neugeschäft und einen Auftragsbestand auf Rekordniveau blicken. Die Prognose bestätigten die Dänen. Die Aktien verloren am Mittwoch dennoch leicht. Allerdings hat sich der Kurs in den vergangenen 12 Monaten etwa verdoppelt.
Der Umsatz stieg im ersten Quartal um gut 14 Prozent auf knapp vier Milliarden Euro, wie das Unternehmen mitteilte. Das bereinigte Ergebnis vor Zinsen und Steuern (Ebit) sprang von 14 auf 127 Millionen Euro. Analysten hatten mit deutlich weniger gerechnet. Unter dem Strich verdiente Vestas mit 70 Millionen ebenfalls ein Vielfaches im Vergleich zum Vorjahr.
Die Auftragslage zeigt sich weiter robust. So stieg das Neugeschäft für Windturbinen um 44 Prozent auf 4,5 Gigawatt, der Auftragsbestand liegt bei 36,3 Milliarden Euro. Inklusive des Servicegeschäfts zog der Bestand auf rund 76 Milliarden Euro an.
Nach den hohen Verlusten der vergangenen Jahre - verursacht durch explodierende Preise für Stahl und andere Schlüsselmaterialien sowie durch Verzögerungen infolge von Lieferkettenstörungen - blickt die Branche nun wieder optimistischer in die Zukunft.
Zudem könnte der Iran-Krieg eine steigende Nachfrage nach Windenergie bringen, da Regierungen der Energiesicherheit und heimischen Energiequellen verstärkte Priorität einräumen. Das hofft zumindest Vestas-Konzernchef Henrik Andersen: "Die aktuelle geopolitische Unsicherheit und die Energiekrise unterstreichen die Notwendigkeit einer bezahlbaren, sicheren und nachhaltigen Energieversorgung", erklärte er./nas/niw/jha/
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Vestas Wind Systems Bearer and/or registered Aktie
Die Vestas Wind Systems Bearer and/or registered Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,19 % und einem Kurs von 25,95 auf Tradegate (06. Mai 2026, 11:28 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Vestas Wind Systems Bearer and/or registered Aktie um -4,50 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +5,27 %.
Die Marktkapitalisierung von Vestas Wind Systems Bearer and/or registered bezifferte sich zuletzt auf 26,09 Mrd..
Vestas Wind Systems Bearer and/or registered zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 0,0990. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,3900 %.
Die letzten 9 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 207,89DKK. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 185,00DKK und das höchste Kursziel liegt bei 240,00DKK was eine Bandbreite von +615,94 %/+828,79 % bedeutet.
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Community Beiträge zu Vestas Wind Systems Bearer and/or registered - A3CMNS - DK0061539921
Das denkt die wallstreetONLINE Community über Vestas Wind Systems Bearer and/or registered. Was ist Ihre Meinung? Diskutieren Sie gerne gleich mit!
Allerdings ist etwas im Busch. Trump!!
Kurz vor Fertigstellung Trump-Regierung stoppt Bau von Offshore-Windpark
Och ne... jetzt treibt unser mimimi OWLer auch hier sein Unwesen... Nordex scheint nicht mehr zu reichen oder?
Balkonsolar und Blumen geht beides, kein Problem. Die genannten Beträge hochrechnen mal 30 für Monat und dann aufs Jahr und schon kommt da was zusammen und es sind keine Kleckerbeträge mehr.