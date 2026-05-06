🥇 SMARTBROKER+ ist Kostensieger in allen getesteten Depotgrößen. Jetzt sparen und Depot eröffnen → 🥇 SMARTBROKER+ ist Kostensieger. Jetzt Depot eröffnen →
    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsNovo Nordisk AktievorwärtsNachrichten zu Novo Nordisk

    AKTIE IM FOKUS

    157 Aufrufe 157 0 Kommentare 0 Kommentare

    Novo Nordisk erholen sich nach zuversichtlicherem Ausblick

    Für Sie zusammengefasst
    • Aktie stieg nach Quartalszahlen auf etwa 305 Kronen
    • Positive Wirkung der Wegovy Pillen auf Ausblick
    • Analysten bleiben vorsichtig trotz Kursrallye
    AKTIE IM FOKUS - Novo Nordisk erholen sich nach zuversichtlicherem Ausblick
    Foto: Arne Dedert - DPA

    KOPENHAGEN (dpa-AFX) - Die Kurserholung von Novo Nordisk hat sich am Mittwoch nach überraschend starken Quartalszahlen und höheren Jahreszielen schwungvoll fortgesetzt. Kurzzeitig sprang die Aktie des Diabetes-Spezialisten auf fast 312 dänische Kronen auf den höchsten Stand seit dem 19. Februar. Zuletzt ging es in Kopenhagen am Vormittag um knapp 7 Prozent auf 305 Kronen nach oben.

    Zum Handelsstart ließ das Papier die 90-Tage-Durchschnittslinie hinter sich, die als ein wichtiger mittelfristiger Trendindikator gilt. Die 200-Tage-Linie bei knapp 319,60 Kronen ist nun wieder in Reichweite gerückt.

    Anzeige 
    Handeln Sie Ihre Einschätzung zu Eli Lilly!
    Short
    1.045,63€
    Basispreis
    0,52
    Ask
    × 14,98
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Long
    930,83€
    Basispreis
    0,57
    Ask
    × 14,75
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Präsentiert von
    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Eine vorgeschriebene allgemeine Mitteilung gemäß BaFin-Beschluss.
    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

    Vor allem der erfolgreichen Markteinführung der Pillenform des Gewichtssenkers Wegovy war es zu verdanken, dass Novo Nordisk nun zuversichtlicher ist, was den bereinigten Umsatz und auch das bereinigte operative Ergebnis zu konstanten Wechselkursen im laufenden Jahr betrifft. Die für beide Kennziffern erwarteten Rückgänge sollen nun geringer ausfallen.

    Trotz der Kurserholung zeigten sich Analysten vorsichtig. Michael Leuchten von Jefferies etwa sieht in den geänderten Prognosen keinen echten Kurstreiber. Auch James Quigley von Goldman Sachs schrieb, dass die verbesserten Jahresziele bereits von den Markterwartungen vorweggenommen würden. Dagegen zeigte sich Richard Vosser von JPMorgan durchaus beeindruckt. Er lobte die stärker als erwartet ausgefallenen Quartalszahlen und auch den etwas positiveren Ausblick, der die Konsensschätzungen untermauere.

    Novo Nordisk, deren Aktie zwischen 2023 bis Mitte 2024 einen sehr starken Lauf hatte, begann damals vom Erfolg seiner Abnehmmittel zu profitieren. Nach dem Erreichen eines Rekordhochs von über 1.000 Kronen jedoch ging es nahezu kontinuierlich abwärts. Anfang März dieses Jahres fiel der Kurs mit gut 224 Kronen auf den tiefsten Stand seit dem Frühjahr 2021. Ein verstärkter Wettbewerb und Preisdruck bei Abnehmmedikamenten durch Eli Lilly oder zuletzt auch den Telemedizinanbieter Hims & Hers , der kostengünstigere Kopien anbot, zählten ebenso zu den Gründen wie Rückschläge in der Pipeline der Dänen und gesenkte Jahresziele.

    Mittlerweile könnte die Aktie von Novo Nordisk aber einen Boden gebildet haben. Seit knapp zwei Wochen ging es fast kontinuierlich aufwärts, das Kursplus seither beläuft sich auf nun bereits 25 Prozent./ck/bek/stk

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Novo Nordisk Aktie

    Die Novo Nordisk Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,67 % und einem Kurs von 839,4 auf Tradegate (06. Mai 2026, 11:28 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Novo Nordisk Aktie um +18,91 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +30,58 %.

    Die Marktkapitalisierung von Novo Nordisk bezifferte sich zuletzt auf 138,86 Mrd..

    Novo Nordisk zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 15,900. Das entsprach einer Dividendenrendite von 6,6600 %.

    Die letzten 10 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 271,30DKK. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 250,00DKK und das höchste Kursziel liegt bei 332,00DKK was eine Bandbreite von +510,35 %/+710,55 % bedeutet.




    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte


    Community Beiträge zu Novo Nordisk - A3EU6F - DK0062498333

    Das denkt die wallstreetONLINE Community über Novo Nordisk. Was ist Ihre Meinung? Diskutieren Sie gerne gleich mit!

    ✧ SchlagzeilenErstellt durch wallstreetONLINE AI (Beta-Version: kann Fehler enthalten)
    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um erwartete volatile Kursreaktionen rund um die anstehenden Quartalszahlen: Chancen auf starke Upside-Bewegungen (Ziele wie ~40 EUR / ~300 DKK) versus Risiko heftiger Abverkäufe. Debatten zu Bewertung (überteuert vs Turnaround), fundamentalen Stützen wie Diabetes-Geschäft, Wettbewerb mit Eli Lilly, Aktienrückkäufen sowie taktische Trades (Vorabverkauf, Nachkauf, Breakout- oder Bodenbildung abwarten).
    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment positiv gegenüber Novo Nordisk eingestellt.

    Autor
    dpa-AFX
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von dpa-AFX
    3 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte
    AKTIE IM FOKUS Novo Nordisk erholen sich nach zuversichtlicherem Ausblick Die Kurserholung von Novo Nordisk hat sich am Mittwoch nach überraschend starken Quartalszahlen und höheren Jahreszielen schwungvoll fortgesetzt. Kurzzeitig sprang die Aktie des Diabetes-Spezialisten auf fast 312 dänische Kronen auf den höchsten …
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     