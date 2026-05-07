CoreWeave erhält gleich zwei Kursziel-Erhöhungen vor den Zahlen

Die Analysten von Bank of America erhöhten ihr Kursziel für die Aktie von 120 auf 140 US-Dollar und bestätigten zugleich ihre Kaufempfehlung.

Der KI-Infrastruktur-Spezialist CoreWeave wird am heutigen Donnerstag nach US-Börsenschluss seine Zahlen für das erste Quartal vorlegen – und erhält bereits im Vorfeld kräftigen Rückenwind von der Wall Street. Gleich zwei große Investmenthäuser haben ihre Kursziele angehoben und setzen damit auf eine Fortsetzung der KI-getriebenen Rallye.

Noch optimistischer zeigt sich Jefferies. Die Investmentbank hob ihr Kursziel sogar von 120 auf 160 US-Dollar an. Auch Jefferies stuft die Aktie weiterhin mit "Buy" ein.

Milliardenaufträge sorgen für neue Euphorie

Im Mittelpunkt des Optimismus stehen vor allem mehrere milliardenschwere KI-Infrastrukturdeals, die CoreWeave im April bekanntgegeben hatte. Dazu zählen Vereinbarungen mit Meta, Anthropic sowie Jane Street.

Jefferies-Analyst Brent Thill sieht darin einen entscheidenden Wendepunkt für das Unternehmen. Besonders die sogenannten Remaining Performance Obligations (RPO) – also bereits zugesagte, aber noch nicht verbuchte Aufträge – dürften nach Einschätzung der Analysten deutlich steigen.

"CoreWeave steht vor einem massiven Sprung bei den verbleibenden Leistungsverpflichtungen nach der Ankündigung von drei Deals im April", schrieb Thill in einer Analystennotiz

Nach Einschätzung von Jefferies bleibt die Nachfrage nach KI-Rechenleistung ungebrochen hoch. Gleichzeitig verfüge CoreWeave über einen technologischen Vorsprung beim Hosting komplexer KI-Workloads.

Aktie steigt 75 Prozent seit Jahresbeginn

Die Begeisterung der Anleger spiegelt sich bereits deutlich im Aktienkurs wider. Seit Jahresbeginn hat die Aktie von CoreWeave rund 75 Prozent zugelegt. Hintergrund ist die weltweit explodierende Nachfrage nach Rechenzentren und Cloud-Kapazitäten für Anwendungen im Bereich künstliche Intelligenz.

Vor allem sogenannte Hyperscaler investieren massiv in KI-Infrastruktur. Unternehmen wie Microsoft, Amazon oder Google benötigen enorme Rechenkapazitäten für das Training und den Betrieb großer KI-Modelle. Davon profitieren spezialisierte Anbieter wie CoreWeave erheblich.

Nach Unternehmensangaben hat CoreWeave mittlerweile Verpflichtungen und Projektzusagen im Volumen von mehr als 95 Milliarden US-Dollar aufgebaut. Dazu zählt unter anderem ein 21-Milliarden-Dollar-Abkommen mit Meta sowie ein weiterer Vertrag über sechs Milliarden US-Dollar mit Jane Street. Die Konditionen des Deals mit Anthropic wurden bislang nicht veröffentlicht.

Fokus liegt nun auf dem Ausblick

Mit den Quartalszahlen am Abend dürfte sich der Fokus der Anleger insbesondere auf den Ausblick richten. Marktteilnehmer erwarten neue Informationen zur Projektpipeline, zu zusätzlichen Großkunden sowie zum Ausbau der Rechenzentrumskapazitäten.

Auch Aussagen zum Tempo der Umsatzrealisierung und zur Entwicklung der Margen könnten für starke Kursbewegungen sorgen.

Der Optimismus der Analysten bleibt jedenfalls bemerkenswert hoch: Laut Daten von LSEG empfehlen derzeit 28 von 36 Analysten die Aktie zum Kauf oder stufen sie sogar als "Strong Buy" ein.

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Autor: Pascal Grunow, wallstreetONLINE Redaktion



