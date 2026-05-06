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    Seitwärtsstrategien

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    SAP: Ausverkauf gestoppt – Einstiegschance

    Mit Discount-, Bonus- und Aktienanleihe-Zertifikaten auf SAP können Anleger bereits bei seitwärts tendierenden Kursen attraktive Renditen erzielen und Sicherheitspuffer nutzen.

    Der Walldorfer Softwarekonzern SAP (DE0007164600) ist mit starken Zahlen ins Jahr gestartet und sendet ein wichtiges Signal an den Markt. Im 1. Quartal stiegen die Cloud-Erlöse währungsbereinigt um 27 Prozent auf 5,96 Mrd. Euro und übertrafen damit die Erwartungen der Analysten deutlich. Auch der operative Gewinn legte mit plus 24 Prozent stärker zu als prognostiziert, während der Gesamtumsatz um zwölf Prozent auf 9,56 Mrd. Euro wuchs. Besonders genau blickten Investoren auf den Cloud-Backlog – und wurden beruhigt: Der kurzfristige Auftragsbestand stieg auf 21,9 Mrd. Euro. Diese Kennzahl war zuvor ein zentraler Grund für Kursverluste gewesen. Konzernchef Christian Klein sieht vor allem in Anwendungen rund um Künstliche Intelligenz einen Wachstumstreiber. Kunden erweitern ihre Systeme zunehmend um KI-Funktionen und zusätzliche Softwaremodule. 

    Discount-Strategie mit 13,1 Prozent Puffer (September)   

    Das Discount-Zertifikat von Morgan Stanley mit Cap bei 140 Euro (DE000MM7ZL38) bietet beim Preis von 129,15 Euro eine Renditechance von 10,85 Euro oder 22,4 Prozent p.a., wenn die Aktie am Bewertungstag 18.9.26 zumindest auf Höhe des Caps schließt. Barausgleich in allen Szenarien. 

    Bonus-Strategie mit 32,6 Prozent Puffer (Dezember) 

    Das Bonus-Zertifikat mit Cap der BNP Paribas (DE000PM1K765) zahlt den Bonus- und Höchstbetrag von 160 Euro, sofern die Barriere bei 100 Euro bis zum Bewertungstag 18.12.26 nie verletzt wird. Beim Kaufpreis von 144,30 Euro errechnet sich der maximale Gewinn mit 15,70 Euro oder 18 Prozent p.a. Attraktiv: Das Zertifikat ist etwa 2,7 Prozent günstiger als die Aktie (Abgeld). Barausgleich. 

    Einkommensstrategie mit 12,5 Prozent Kupon p.a. (April) 

    Die Aktienanleihe der SG mit der ISIN DE000FE36BM3 zahlt einen Kupon von 12,5 Prozent p.a. Durch den Einstieg unter pari steigt die Effektivrendite auf 15,5 Prozent p.a., wenn die Aktie am Bewertungstag 16.4.27 auf oder über dem Basispreis von 148,86 Euro schließt. Andernfalls gibt’s 6 Aktien gemäß Bezugsverhältnis (= 1.000 Euro / 148,86 Euro, Bruchteile im Barausgleich). 

    ZertifikateReport-Fazit: Trotz der operativen Stärke notiert die SAP-Aktie deutlich unter dem Niveau von Ende 2025. Die zentrale Frage der Anleger lautet, ob SAP sein Geschäftsmodell erfolgreich an die KI-Ära anpassen kann. Die Zertifikate sind eine defensive Alternative zum Direktinvestment für alle, die bereits bei einer Seitwärtsbewegung interessante Renditen erzielen wollen.

    Autor: Thorsten Welgen

    Dieser Beitrag stellt keinerlei Empfehlung zum Kauf oder Verkauf von SAP Aktien oder von Anlageprodukten auf SAP Aktien dar. Für die Richtigkeit der Daten wird keine Haftung übernommen.

    Quelle: zertifikatereport.de





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    Walter Kozubek
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    Walter Kozubek ist Fachbuchautor* sowie Herausgeber des ZertifikateReports und HebelprodukteReports. Die kostenlosen PDF-Newsletter erscheinen wöchentlich. Weitere Infos: www.zertifikatereport.de und www.hebelprodukte.de. *Werbelink

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    Verfasst von Walter Kozubek
    Seitwärtsstrategien SAP: Ausverkauf gestoppt – Einstiegschance Kann SAP sein Geschäftsmodell an die KI-Ära anpassen? Wer auf diesem Kursniveau eine defensive Alternative zum Direktinvestment sucht, kann mit Zertifikaten interessante Seitwärtsrenditen mit Sicherheitspuffer erzielen.
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