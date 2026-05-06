DREAME stellt auf einer globalen Veranstaltung zur Einführung neuer Produkte im Silicon Valley eine vollständige Palette von Pflegeprodukten für Männer vor

Darüber hinaus geht Dreame eine Partnerschaft mit lokalen gemeinnützigen Organisationen im Silicon Valley ein, um Haartrockner und Rasierer an Bedürftige zu spenden und so das Engagement der Marke für soziale Verantwortung zu unterstreichen.

SILICON VALLEY, Kalifornien, 6.Mai 2026 /PRNewswire/ -- Dreame Technology, ein globales High-End-Technologieunternehmen, veranstaltete vom 27. bis 30. April im Silicon Valley seine globale Veranstaltung zur Einführung neuer Produkte unter dem Motto "DREAME NEXT", bei der das Flaggschiff, der S9 Pro Smart CleanCare Shaver, zusammen mit der gesamten Palette an Herrenpflegeprodukten, darunter der T3, SwiftBlade und X5, offiziell vorgestellt wurde.

Der Dreame S9 Pro schlägt ein neues Kapitel in der intelligenten Körperpflege auf und bietet das ultimative "Precision Shave, Intelligent Clean"-Erlebnis. Der bürstenlose Hochgeschwindigkeitsmotor und die Keramikklingen im Inneren des Rotors sorgen für ein starkes, stabiles Drehmoment, das dicke Stoppeln in einem einzigen Durchgang durchschneidet: ohne zu stören und mit bemerkenswert geringem Rauschen. Ein intelligenter bionischer Arm passt sich den Gesichtskonturen an, während der Echtzeit-Drucksensor die Intensität der Rasur mit sofortigen Licht- und Vibrationswarnungen überwacht und dem Benutzer hilft, die Rasierkanten zu kontrollieren und eine sichere, präzise und auf die individuellen Gewohnheiten abgestimmte Rasur zu gewährleisten.

Der um 360° omnidirektional verstellbare Klingenkopf passt sich selbst den komplexesten Gesichtskonturen an und kann für eine präzise Kantenbearbeitung arretiert werden, so dass der Benutzer das Rasiergefühl je nach Hauttyp und Gewohnheiten individuell anpassen kann. Abgerundet wird das mühelose Erlebnis durch eine separate Reinigungsstation, die das Gerät automatisch pflegt, Bakterien beseitigt und jedes Mal eine perfekte Rasur und Pflege gewährleistet.

"Dreame begann mit Hochgeschwindigkeitsmotoren, aber die Präzisionssteuerung bringt uns weiter. Pflege ist keine Einheitsgröße; wir entwickeln Lösungen, die sich an die Gewohnheiten, den Stil und die Bedürfnisse jedes Einzelnen anpassen. Deshalb bauen wir Lösungen, die sich anpassen und auf Komfort, Präzision, Geräuscharmut und einfache Steuerung ausgelegt sind", so Sam Yin, Produktleiter bei Dreame Personal Care.