BERNSTEIN RESEARCH stuft BMW auf 'Outperform'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für BMW nach Zahlen auf "Outperform" mit einem Kursziel von 108 Euro belassen. Stephen Reitman attestierte dem Autobauer in einer am Mittwoch vorliegenden Schnelleinschätzung einen "sehr sauberen" Quartalsbericht. Die operative Marge (Ebit) im Autogeschäft und der Cashflow hätten jeweils die Erwartungen übertroffen./rob/tih/mfVeröffentlichung der Original-Studie: 06.05.2026 / 06:20 / UTCErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.05.2026 / 06:20 / UTCHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die BMW Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +5,76 % und einem Kurs von 82,20EUR auf Tradegate (06. Mai 2026, 11:34 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: BERNSTEIN RESEARCH

Analyst: Stephen Reitman

Analysiertes Unternehmen: BMW

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 108

Kursziel alt: 108

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A



So handeln Sie das Kursziel Der Analyst erwartet ein Kursziel von 108,00 € , was eine Steigerung von +30,18% zum aktuellen Kurs entspricht. Mit diesen Produkten können Sie die Kurserwartungen des Analysten übertreffen . Goldman Sachs Alle Partner Übernehmen Für Ihre Einstellungen haben wir keine weiteren passenden Produkte gefunden.

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