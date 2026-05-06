BERNSTEIN RESEARCH stuft BMW auf 'Outperform'
Foto: Alexander Ozerov - 325092112
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für BMW nach Zahlen auf "Outperform" mit einem Kursziel von 108 Euro belassen. Stephen Reitman attestierte dem Autobauer in einer am Mittwoch vorliegenden Schnelleinschätzung einen "sehr sauberen" Quartalsbericht. Die operative Marge (Ebit) im Autogeschäft und der Cashflow hätten jeweils die Erwartungen übertroffen./rob/tih/mf
Veröffentlichung der Original-Studie: 06.05.2026 / 06:20 / UTC
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.05.2026 / 06:20 / UTC
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Veröffentlichung der Original-Studie: 06.05.2026 / 06:20 / UTC
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.05.2026 / 06:20 / UTC
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die BMW Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +5,76 % und einem Kurs von 82,20EUR auf Tradegate (06. Mai 2026, 11:34 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: BERNSTEIN RESEARCH
Analyst: Stephen Reitman
Analysiertes Unternehmen: BMW
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 108
Kursziel alt: 108
Währung: EUR
Zeitrahmen: N/A
Analyst: Stephen Reitman
Analysiertes Unternehmen: BMW
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 108
Kursziel alt: 108
Währung: EUR
Zeitrahmen: N/A
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Autor folgen
1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte