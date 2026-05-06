🥇 SMARTBROKER+ ist Kostensieger in allen getesteten Depotgrößen. Jetzt sparen und Depot eröffnen → 🥇 SMARTBROKER+ ist Kostensieger. Jetzt Depot eröffnen →
    StartseitevorwärtsRohstoffevorwärtsKaffee RohstoffvorwärtsNachrichten zu Kaffee

    Seitwärtsstrategien

    81 Aufrufe 81 0 Kommentare 0 Kommentare

    Nestlé – Strategien für den Seitwärtstrend

    Mit wechselkursgesicherten Discount- und Express-Zertifikaten auf Nestlé können Anleger bereits bei seitwärts tendierenden Kursen attraktive Renditen erzielen und Sicherheitspuffer nutzen.

    Hat Nestlé (CH0038863350) den Turnaround geschafft? Der Nahrungsmittelriese musste zum Jahresauftakt wegen des starken Frankens einen Umsatzrückgang verbuchen: Negative Währungseffekte belasteten den Umsatz mit 9,3 Prozent, die Erlöse sanken in den ersten 3 Monaten um 5,7 Prozent auf 21,3 Mrd. Schweizer Franken. Das organische Wachstum, bei dem Währungseffekte sowie Firmenkäufe und -verkäufe ignoriert werden, lag jedoch bei 3,5 Prozent und übertraf damit die Schätzungen von 2,4 Prozent. Für das Gesamtjahr hält der Konzern an seiner Prognose fest: Erwartet wird ein organisches Wachstum von 3 bis 4 Prozent, zudem soll sich die operative Ergebnismarge verbessern. Außerdem kündigte Nestle an, die Kaffeekette Blue Bottle Coffee zu verkaufen und für sein Wassergeschäft nach Partnern zu suchen. 

    Wechselkursgesicherte Discount-Strategien (September/Dezember) 

    Das wechselkursgesicherte Discount-Zertifikat der SG mit der ISIN DE000FA5MMB9 bietet beim Preis von 71,90 Euro einen Puffer von 7,1 Prozent und maximale Erträge von 3,10 Euro oder 11 Prozent p.a., sofern die Aktie am 18.9.26 zumindest auf Höhe des Caps von 75 Franken notiert. 

    Der Discounter mit der ISIN DE000FA5XGU8 bringt beim Preis von 70,50 Euro einen Puffer von 8,8 Prozent und eine maximale Rendite von 4,50 Euro oder 9,8 Prozent p.a., wenn die Aktie am 18.12.26 auf oder über dem Cap von 75 Franken schließt. Barausgleich in allen Szenarien für beide Produkte. 

    Memory-Express-Zertifikat mit 4,85 Prozent Kupon p.a. (max. Februar 2030)

    Die Tilgungsschwelle des Memory-Express-Zertifikats der BNP Paribas (DE000PC994D8) liegt am 28.1.27 bei 74,27 Franken und sinkt in den folgenden Jahren jeweils um 3,91 Franken. Solange der Aktienkurs an einem der jährlichen Bewertungstage über der Barriere von 46,91 Franken liegt, erhalten Anleger die Zinszahlung von 4,85 Prozent, liegt er außerdem über der jeweiligen Tilgungsschwelle, dann wird das Zertifikat vorzeitig fällig und Anleger erhalten zusätzlich den Nominalwert (1.000 Euro) zurückgezahlt. Kommt es zu keiner vorzeitigen Fälligkeit, wird am finalen Bewertungstag (28.1.30) nur noch die Barriere bei 62,54 Franken betrachtet: Solange sie nicht unterschritten wird, erzielen Anleger den maximalen Rückzahlungsbetrag von 1.000 plus aller eventuell ausgefallene Kupons. Sollte die Aktie jedoch unter der Barriere schließen, nehmen Anleger 1:1 an der negativen Wertentwicklung teil. 

    ZertifikateReport-Fazit: Zinsdifferenz und Volatilität von Euro und Franken sorgen derzeit für günstige Konditionen bei der Wechselkurssicherung: Die währungsgesicherten Discount-Zertifikate (Quanto) weisen eine höhere Rendite auf als ihre nicht-gesicherten Pendants. Das Express-Zertifikat bietet die Chance auf kontinuierliche Zinszahlungen auch bei seitwärts und leicht abwärts verlaufenden Kursen.  

    Autor: Thorsten Welgen

    Dieser Beitrag stellt keinerlei Empfehlung zum Kauf oder Verkauf von Nestlé Aktien oder von Anlageprodukten auf Nestlé Aktien dar. Für die Richtigkeit der Daten wird keine Haftung übernommen.

    Quelle: zertifikatereport.de



    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    Walter Kozubek
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen

    Walter Kozubek ist Fachbuchautor* sowie Herausgeber des ZertifikateReports und HebelprodukteReports. Die kostenlosen PDF-Newsletter erscheinen wöchentlich. Weitere Infos: www.zertifikatereport.de und www.hebelprodukte.de. *Werbelink

    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von Walter Kozubek
    2 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte
    Seitwärtsstrategien Nestlé – Strategien für den Seitwärtstrend Hat Nestlé den Turnaround geschafft? Der Schweizer Nahrungsmittelriese konnte zum Jahresauftakt punkten. Wer eine defensive Positionierung vorzieht, könnte mit Zertifikaten interessante Seitwärtsrenditen verdienen.
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     