Nestlé – Strategien für den Seitwärtstrend

Hat Nestlé (CH0038863350) den Turnaround geschafft? Der Nahrungsmittelriese musste zum Jahresauftakt wegen des starken Frankens einen Umsatzrückgang verbuchen: Negative Währungseffekte belasteten den Umsatz mit 9,3 Prozent, die Erlöse sanken in den ersten 3 Monaten um 5,7 Prozent auf 21,3 Mrd. Schweizer Franken. Das organische Wachstum, bei dem Währungseffekte sowie Firmenkäufe und -verkäufe ignoriert werden, lag jedoch bei 3,5 Prozent und übertraf damit die Schätzungen von 2,4 Prozent. Für das Gesamtjahr hält der Konzern an seiner Prognose fest: Erwartet wird ein organisches Wachstum von 3 bis 4 Prozent, zudem soll sich die operative Ergebnismarge verbessern. Außerdem kündigte Nestle an, die Kaffeekette Blue Bottle Coffee zu verkaufen und für sein Wassergeschäft nach Partnern zu suchen.

Das wechselkursgesicherte Discount-Zertifikat der SG mit der ISIN DE000FA5MMB9 bietet beim Preis von 71,90 Euro einen Puffer von 7,1 Prozent und maximale Erträge von 3,10 Euro oder 11 Prozent p.a., sofern die Aktie am 18.9.26 zumindest auf Höhe des Caps von 75 Franken notiert.

Der Discounter mit der ISIN DE000FA5XGU8 bringt beim Preis von 70,50 Euro einen Puffer von 8,8 Prozent und eine maximale Rendite von 4,50 Euro oder 9,8 Prozent p.a., wenn die Aktie am 18.12.26 auf oder über dem Cap von 75 Franken schließt. Barausgleich in allen Szenarien für beide Produkte.

Memory-Express-Zertifikat mit 4,85 Prozent Kupon p.a. (max. Februar 2030)

Die Tilgungsschwelle des Memory-Express-Zertifikats der BNP Paribas (DE000PC994D8) liegt am 28.1.27 bei 74,27 Franken und sinkt in den folgenden Jahren jeweils um 3,91 Franken. Solange der Aktienkurs an einem der jährlichen Bewertungstage über der Barriere von 46,91 Franken liegt, erhalten Anleger die Zinszahlung von 4,85 Prozent, liegt er außerdem über der jeweiligen Tilgungsschwelle, dann wird das Zertifikat vorzeitig fällig und Anleger erhalten zusätzlich den Nominalwert (1.000 Euro) zurückgezahlt. Kommt es zu keiner vorzeitigen Fälligkeit, wird am finalen Bewertungstag (28.1.30) nur noch die Barriere bei 62,54 Franken betrachtet: Solange sie nicht unterschritten wird, erzielen Anleger den maximalen Rückzahlungsbetrag von 1.000 plus aller eventuell ausgefallene Kupons. Sollte die Aktie jedoch unter der Barriere schließen, nehmen Anleger 1:1 an der negativen Wertentwicklung teil.

ZertifikateReport-Fazit: Zinsdifferenz und Volatilität von Euro und Franken sorgen derzeit für günstige Konditionen bei der Wechselkurssicherung: Die währungsgesicherten Discount-Zertifikate (Quanto) weisen eine höhere Rendite auf als ihre nicht-gesicherten Pendants. Das Express-Zertifikat bietet die Chance auf kontinuierliche Zinszahlungen auch bei seitwärts und leicht abwärts verlaufenden Kursen.

Autor: Thorsten Welgen

Dieser Beitrag stellt keinerlei Empfehlung zum Kauf oder Verkauf von Nestlé Aktien oder von Anlageprodukten auf Nestlé Aktien dar. Für die Richtigkeit der Daten wird keine Haftung übernommen.

Quelle: zertifikatereport.de