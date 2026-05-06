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    ANALYSE-FLASH

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    Bernstein senkt Ziel für Ferrari auf 402 Dollar - 'Outperform'

    Für Sie zusammengefasst
    • Bernstein senkt Kursziel Ferrari auf 402 US-Dollar
    • Quartalszahlen übertrafen Umsatz und Ebit
    • Anleger fürchten geringere Gewinnentwicklung im H2
    ANALYSE-FLASH - Bernstein senkt Ziel für Ferrari auf 402 Dollar - 'Outperform'
    Foto: frizio - stock.adobe.com

    NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat das Kursziel für Ferrari von 410 auf 402 US-Dollar gesenkt, aber die Einstufung auf "Outperform" belassen. Die jüngsten Quartalszahlen des Sportwagenbauers seien mit Blick auf den Umsatz und das operative Ergebnis (Ebit) erfreulich ausgefallen und hätten die vorab deutlich gestiegenen Konsensschätzungen übertroffen, schrieb Stephen Reitman in seinem am Mittwoch vorliegenden Rückblick auf den Zwischenbericht. Die negative Kursreaktion erklärt er mit Sorgen der Anleger, dass die Gewinne im zweiten Halbjahr eine geringere Dynamik im Vergleich zur ersten Jahreshälfte zeigen könnten. Das neue Kursziel begründete Reitman mit dem gestiegenen Dollarkurs./rob/gl/men

    Veröffentlichung der Original-Studie: 05.05.2026 / 22:23 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.05.2026 / 04:10 / UTC

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    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Ferrari Aktie

    Die Ferrari Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +3,84 % und einem Kurs von 289,1 auf Tradegate (06. Mai 2026, 11:36 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Ferrari Aktie um -4,73 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -4,73 %.

    Die Marktkapitalisierung von Ferrari bezifferte sich zuletzt auf 56,61 Mrd..

    Ferrari zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 3,6150. Das entsprach einer Dividendenrendite von 1,1300 %.

    Die letzten 6 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 395,83EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 350,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 460,00EUR was eine Bandbreite von +19,90 %/+57,59 % bedeutet.


    Rating: Outperform
    Analyst: Bernstein
    Kursziel: 402 US-Dollar

    So handeln Sie das Kursziel

    Der Analyst erwartet ein Kursziel von 341,50, was eine Steigerung von +23,53% zum aktuellen Kurs entspricht. Mit diesen Produkten können Sie die Kurserwartungen des Analysten übertreffen.
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