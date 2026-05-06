ANALYSE-FLASH
Bernstein senkt Ziel für Ferrari auf 402 Dollar - 'Outperform'
- Bernstein senkt Kursziel Ferrari auf 402 US-Dollar
- Quartalszahlen übertrafen Umsatz und Ebit
- Anleger fürchten geringere Gewinnentwicklung im H2
NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat das Kursziel für Ferrari von 410 auf 402 US-Dollar gesenkt, aber die Einstufung auf "Outperform" belassen. Die jüngsten Quartalszahlen des Sportwagenbauers seien mit Blick auf den Umsatz und das operative Ergebnis (Ebit) erfreulich ausgefallen und hätten die vorab deutlich gestiegenen Konsensschätzungen übertroffen, schrieb Stephen Reitman in seinem am Mittwoch vorliegenden Rückblick auf den Zwischenbericht. Die negative Kursreaktion erklärt er mit Sorgen der Anleger, dass die Gewinne im zweiten Halbjahr eine geringere Dynamik im Vergleich zur ersten Jahreshälfte zeigen könnten. Das neue Kursziel begründete Reitman mit dem gestiegenen Dollarkurs./rob/gl/men
Veröffentlichung der Original-Studie: 05.05.2026 / 22:23 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.05.2026 / 04:10 / UTC
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Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Ferrari Aktie
Die Ferrari Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +3,84 % und einem Kurs von 289,1 auf Tradegate (06. Mai 2026, 11:36 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Ferrari Aktie um -4,73 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -4,73 %.
Die Marktkapitalisierung von Ferrari bezifferte sich zuletzt auf 56,61 Mrd..
Ferrari zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 3,6150. Das entsprach einer Dividendenrendite von 1,1300 %.
Die letzten 6 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 395,83EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 350,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 460,00EUR was eine Bandbreite von +19,90 %/+57,59 % bedeutet.
Analyst: Bernstein
Kursziel: 402 US-Dollar
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Community Beiträge zu Ferrari - A2ACKK - NL0011585146
Das denkt die wallstreetONLINE Community über Ferrari. Was ist Ihre Meinung? Diskutieren Sie gerne gleich mit!
Hallo zusammen,
ich habe mich die Tage intensiv mit der Ferrari-Aktie auseinandergesetzt und die Ergebnisse auf meinem Blog MoneyMonkey.de zusammengefasst. Da Ferrari hier im Forum immer mal wieder als "sicherer Hafen" im Automobilsektor diskutiert wird, wollte ich meine Gedanken und die aktuellen Zahlen mal zur Diskussion stellen.
Die aktuelle Situation bei den Maranello-Rennern:
- Zahlen-Check: Ferrari liefert weiterhin ab. Die EBITDA-Marge bewegt sich stabil Richtung 38% bis 40%. Das ist kein Automobil-Niveau, das ist Hermes-Niveau.
- Orderbuch: Wer heute einen Ferrari bestellt, braucht Geduld. Das Orderbuch ist bis weit in das Jahr 2026 hinein gefüllt. Das gibt eine enorme Planungssicherheit, die kaum ein anderer Hersteller hat.
- Produktmix: Mit dem Purosangue haben sie bewiesen, dass sie auch neue Segmente besetzen können, ohne die Exklusivität zu verwässern. Die Strategie "ein Auto weniger bauen, als der Markt verlangt" greift nach wie vor.
Ja, das KGV (P/E) wirkt auf den ersten Blick astronomisch für einen "Autobauer". Aber ist Ferrari überhaupt ein Autobauer? Meiner Meinung nach ist es eine Luxus-Holding, die zufällig Autos verkauft.
Vergleicht man Ferrari mit LVMH oder Hermes, relativiert sich das Bild etwas, auch wenn wir uns aktuell am oberen Ende der historischen Bewertungsskala bewegen.
Meine Kernfragen für die Diskussion:
- Seht ihr bei der aktuellen Bewertung noch attraktive Einstiegskurse oder wartet ihr auf einen Rücksetzer?
Wer Lust auf den kompletten Deep Dive hat, kann gerne mal bei mir vorbeischauen:
👉 https://moneymonkey.de/ferrari-aktie-analyse-2026-prognose-kennzahlen/
Freue mich auf eure Meinungen zu $RACE!
frohe Ostern,
Nahezu halbiert - Jetzt macht Ferrari den Porsche und hier im Forum schrieb jeder, dass genau das niemals passieren wird Bild: https://img.wallstreet-online.de/smilies/biggrin.gif
Trump ist ein Freund Italiens aufgrund der rechten Regierung. Prima, dann kann er ja Mal etwas für Italien tun - z.B. Ferrari-Importe steuerlich begünstigen. Dann haben auch seine reichen Buddys etwas davon.