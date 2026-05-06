Bernstein senkt Ziel für Ferrari auf 402 Dollar - 'Outperform'

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Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Ferrari Aktie

Die Ferrari Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +3,84 % und einem Kurs von 289,1 auf Tradegate (06. Mai 2026, 11:36 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Ferrari Aktie um -4,73 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -4,73 %.

Die Marktkapitalisierung von Ferrari bezifferte sich zuletzt auf 56,61 Mrd..

Ferrari zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 3,6150. Das entsprach einer Dividendenrendite von 1,1300 %.

Die letzten 6 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 395,83EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 350,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 460,00EUR was eine Bandbreite von +19,90 %/+57,59 % bedeutet.