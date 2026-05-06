BERNSTEIN RESEARCH stuft RATIONAL AG auf 'Outperform'
Foto: Alexander Ozerov - 325092112
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Rational nach Zahlen auf "Outperform" mit einem Kursziel von 1035 Euro belassen. Der Gewinn des Großküchenausrüsters liege leicht über den Erwartungen, schrieb Philippe Lorrain in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Die Resultate seien insgesamt gut und lägen im Plan für die diesjährigen Zielsetzungen./rob/tih/mf
Veröffentlichung der Original-Studie: 06.05.2026 / 05:45 / UTC
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.05.2026 / 05:45 / UTC
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Veröffentlichung der Original-Studie: 06.05.2026 / 05:45 / UTC
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.05.2026 / 05:45 / UTC
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die Rational Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +4,96 % und einem Kurs von 656EUR auf Tradegate (06. Mai 2026, 11:21 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: BERNSTEIN RESEARCH
Analyst: Philippe Lorrain
Analysiertes Unternehmen: RATIONAL AG
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 1035
Kursziel alt: 1035
Währung: EUR
Zeitrahmen: N/A
Analyst: Philippe Lorrain
Analysiertes Unternehmen: RATIONAL AG
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 1035
Kursziel alt: 1035
Währung: EUR
Zeitrahmen: N/A
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Autor folgen
1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte