BERNSTEIN RESEARCH stuft RATIONAL AG auf 'Outperform'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Rational nach Zahlen auf "Outperform" mit einem Kursziel von 1035 Euro belassen. Der Gewinn des Großküchenausrüsters liege leicht über den Erwartungen, schrieb Philippe Lorrain in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Die Resultate seien insgesamt gut und lägen im Plan für die diesjährigen Zielsetzungen./rob/tih/mfVeröffentlichung der Original-Studie: 06.05.2026 / 05:45 / UTCErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.05.2026 / 05:45 / UTCHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Rational Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +4,96 % und einem Kurs von 656EUR auf Tradegate (06. Mai 2026, 11:21 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: BERNSTEIN RESEARCH

Analyst: Philippe Lorrain

Analysiertes Unternehmen: RATIONAL AG

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 1035

Kursziel alt: 1035

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A

