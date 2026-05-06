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    AKTIE IM FOKUS

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    Evotec dreht nach schwachem Start ins Plus

    Für Sie zusammengefasst
    • Evotec-Aktien drehten im starken Marktumfeld ins Plus
    • Aktie hielt 21-Tage-Linie und stieg über drei Prozent
    • Analyst kritisiert schwächere Ergebnisse und Rückgang
    AKTIE IM FOKUS - Evotec dreht nach schwachem Start ins Plus
    Foto: pressfoto - freepik

    FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Aktien des Wirksttoffforschers Evotec sind am Mittwochvormittag im starken Marktumfeld ins Plus gedreht. Nach dem Quartalsbericht verloren sie zunächst deutlich, hielten jedoch ihre 21-Tage-Linie. Von dort aus ging es dann über 3 Prozent ins Plus. An der 100-Tage-Linie scheinen sie nun aber festzuhängen.

    Analyst Stephan Wulf von Oddo BHF war nicht zufrieden mit den Resultaten. Sie seien deutlich schwächer als gedacht - in beiden Segmenten. Im Bereich Drug Discovery and Preclinical Development bieten die Hamburger frühe Wirkstoffforschungsservices, bei Just - Evotec Biologics geht es um Biologika aus lebenden Zellen. In letztgenanntem Bereich sei Evotec mit einem massiven Umsatzrückgang ergebnisseitig in die roten Zahlen gerutscht.

    Wulf sieht seine vorsichtige Haltung bestätigt. Das Unternehmen setze darauf, dass die Effizienzmaßnahmen im zweiten Halbjahr greifen. Ob dies so komme, bleibe abzuwarten, so Wulf.

    Evotec-Aktien haben sich vom Jahrestief bei rund 4 Euro zuletzt um 38 Prozent erholt und damit den zwischenzeitlichen Verlust 2026 ausgeglichen./ag/jha/

    Evotec

    +1,76 %
    +3,09 %
    +17,25 %
    -13,42 %
    -26,92 %
    -68,44 %
    -84,67 %
    +53,48 %
    -63,06 %
    ISIN:DE0005664809WKN:566480
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    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Evotec Aktie

    Die Evotec Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +2,04 % und einem Kurs von 5,50 auf Tradegate (06. Mai 2026, 11:42 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Evotec Aktie um +3,09 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +17,25 %.

    Die Marktkapitalisierung von Evotec bezifferte sich zuletzt auf 975,03 Mio..

    Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 9,0000EUR. Von den letzten 7 Analysten der Evotec Aktie empfehlen 1 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 10,000EUR und das höchste Kursziel liegt bei 9,0000EUR was eine Bandbreite von +82,32 %/+64,08 % bedeutet.




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    ✧ SchlagzeilenErstellt durch wallstreetONLINE AI (Beta-Version: kann Fehler enthalten)
    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um die Bewertung und Kursrisiken der Evotec-Aktie: Kritik an hoher Vorstandsvergütung (gesamt ~11,4 Mio €, CEO ~4 Mio) trotz schwacher operativer und Aktien-Performance; Besorgnis über den CFO-Abgang und 1,5 Mio € Abfindung; MAK Capital baut 7,1% auf und übt Druck aus; Anleger erwarten positiven Q1-Ausblick für eine Trendwende; Pipeline-News (Almirall) und ein möglicher Just/DPD-Float als Werthebel werden ebenfalls diskutiert; US-Verkaufsdruck wird vermutet.
    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment negativ gegenüber Evotec eingestellt.

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    dpa-AFX
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