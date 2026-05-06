Evotec dreht nach schwachem Start ins Plus

FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Aktien des Wirksttoffforschers Evotec sind am Mittwochvormittag im starken Marktumfeld ins Plus gedreht. Nach dem Quartalsbericht verloren sie zunächst deutlich, hielten jedoch ihre 21-Tage-Linie. Von dort aus ging es dann über 3 Prozent ins Plus. An der 100-Tage-Linie scheinen sie nun aber festzuhängen.

Analyst Stephan Wulf von Oddo BHF war nicht zufrieden mit den Resultaten. Sie seien deutlich schwächer als gedacht - in beiden Segmenten. Im Bereich Drug Discovery and Preclinical Development bieten die Hamburger frühe Wirkstoffforschungsservices, bei Just - Evotec Biologics geht es um Biologika aus lebenden Zellen. In letztgenanntem Bereich sei Evotec mit einem massiven Umsatzrückgang ergebnisseitig in die roten Zahlen gerutscht.