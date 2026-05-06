AKTIE IM FOKUS
Evotec dreht nach schwachem Start ins Plus
- Evotec-Aktien drehten im starken Marktumfeld ins Plus
- Aktie hielt 21-Tage-Linie und stieg über drei Prozent
- Analyst kritisiert schwächere Ergebnisse und Rückgang
FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Aktien des Wirksttoffforschers Evotec sind am Mittwochvormittag im starken Marktumfeld ins Plus gedreht. Nach dem Quartalsbericht verloren sie zunächst deutlich, hielten jedoch ihre 21-Tage-Linie. Von dort aus ging es dann über 3 Prozent ins Plus. An der 100-Tage-Linie scheinen sie nun aber festzuhängen.
Analyst Stephan Wulf von Oddo BHF war nicht zufrieden mit den Resultaten. Sie seien deutlich schwächer als gedacht - in beiden Segmenten. Im Bereich Drug Discovery and Preclinical Development bieten die Hamburger frühe Wirkstoffforschungsservices, bei Just - Evotec Biologics geht es um Biologika aus lebenden Zellen. In letztgenanntem Bereich sei Evotec mit einem massiven Umsatzrückgang ergebnisseitig in die roten Zahlen gerutscht.
Wulf sieht seine vorsichtige Haltung bestätigt. Das Unternehmen setze darauf, dass die Effizienzmaßnahmen im zweiten Halbjahr greifen. Ob dies so komme, bleibe abzuwarten, so Wulf.
Evotec-Aktien haben sich vom Jahrestief bei rund 4 Euro zuletzt um 38 Prozent erholt und damit den zwischenzeitlichen Verlust 2026 ausgeglichen./ag/jha/
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Evotec Aktie
Die Evotec Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +2,04 % und einem Kurs von 5,50 auf Tradegate (06. Mai 2026, 11:42 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Evotec Aktie um +3,09 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +17,25 %.
Die Marktkapitalisierung von Evotec bezifferte sich zuletzt auf 975,03 Mio..
Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 9,0000EUR. Von den letzten 7 Analysten der Evotec Aktie empfehlen 1 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 10,000EUR und das höchste Kursziel liegt bei 9,0000EUR was eine Bandbreite von +82,32 %/+64,08 % bedeutet.
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Irrwitzig sind vor allem die sich wiederholenden negativen Kommentare zum Management Bild: https://img.wallstreet-online.de/smilies/mad.gif
Ich teile diesen Standard-Reflex bzgl der Vergütung normalerweise nicht und natürlich hast Du Recht, dass dies Teil der ‚normalen‘ Vergütungsstruktur einer gelisteten Gesellschaft ist.
Aber: 11,4 Mio Gesamvergütung für den Vorstand sind schon ein Wort. Nimm die drei Sign-On Boni für CEO/CFO/CPO und auch die ausgeschiedene Ex-CFO raus und Du landest trotzdem noch bei 8,7 Mio für den Gesamtvorstand bzw. 4,0 Mio für den CEO. (Quelle: https://www.evotec.com/uploads/download-files/IR-ESG-DE/Governance_DE/Vergütungsbericht-2025.pdf)
Für ein SDAX Unternehmen, das im letzten Jahr so dermaßen schlecht performt hat, was den operativen Gewinn aber auch den Aktienkurs betrifft, ist das mE schon eine bemerkenswert hohe Zahl. Der CEO kommt auf 4,5 der max möglichen 5,2 Mio Gesamtvergütung.
wb, sorry, aber das ist WIRKLICH lachhaft. Am 2. April kommt das Filing, am 3. April kündigt der seniore CFO dann spontan in einer Kurzschlussreaktion seinen CFO Job, weil er Angst vor MAK hat - und dann soll innerhalb von drei Wochen die Beauftragung eines Headhunters, die Zusammenstellung einer Short List, Interviews des Headhunters mit den Kandidaten, die Gespräche mit anderen Vorständen und den Aufsichtsräten UND Gehaltsverhandlungen inkl. Unterschrift stattgefunden haben? Stellst Du Dir so einen CFO search process bei einem börsennotierten Unternehmen vor? Oder habe ich die Stepstone Annonce vergessen?
Manchmal kann man nur noch mit dem Kopf schütteln…am Rande, Google bringt so etwas hervor:
„Set Expectations With Data “Industry research shows executive searches average 4-6 months. Our last three took 5, 6, and 7 months respectively. Planning for 6 months ensures success while maintaining urgency.”“
Quelle: https://altios.com/publication/executive-search-process-timeline-the-6-month-reality-no-one-wants-to-hear/#:~:text=Making%20It%20Work:%20Your%20Strategic,the%20one%20nobody%20else%20found.