BERNSTEIN RESEARCH stuft AB Inbev auf 'Outperform'
Foto: Alexander Ozerov - 325092112
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat das Kursziel für AB Inbev nach Zahlen von 87 auf 88 Euro angehoben und die Einstufung auf "Outperform" belassen. Die Ergebnisse des Brauereikonzerns im ersten Quartal stützten seine Projektion, dass das Jahr 2026 gleichzeitig von Mengenwachstum und Margenverbesserungen geprägt werden könnte, schrieb Trevor Stirling in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Er ist weiterhin zuversichtlich, dass das obere Ende der diesjährigen Gewinnzielspanne erreichbar ist./rob/tih/mf
Veröffentlichung der Original-Studie: 05.05.2026 / 21:05 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.05.2026 / 04:50 / UTC
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Veröffentlichung der Original-Studie: 05.05.2026 / 21:05 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.05.2026 / 04:50 / UTC
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die Anheuser-Busch InBev Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,84 % und einem Kurs von 69,92EUR auf Tradegate (06. Mai 2026, 11:44 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: BERNSTEIN RESEARCH
Analyst: Trevor Stirling
Analysiertes Unternehmen: AB Inbev
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 88
Kursziel alt: 87
Währung: EUR
Zeitrahmen: N/A
Analyst: Trevor Stirling
Analysiertes Unternehmen: AB Inbev
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 88
Kursziel alt: 87
Währung: EUR
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