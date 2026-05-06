RBC stuft VESTAS WIND SYSTEMS auf 'Outperform'
Foto: Alexander Ozerov - 325092112
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat Vestas nach Quartalszahlen auf "Outperform" mit einem Kursziel von 240 dänischen Kronen belassen. Der Windturbinenhersteller habe mit den Margen positiv überrascht und zusätzliche Aktienrückkäufe im Wert von 100 Millionen Euro angekündigt, schrieb Colin Moody am Mittwoch in einer ersten Reaktion. Er schätze weiterhin den Fokus der Dänen auf die Aktionärsrenditen./rob/gl/mf
Veröffentlichung der Original-Studie: 06.05.2026 / 02:09 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.05.2026 / 02:09 / EDT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Veröffentlichung der Original-Studie: 06.05.2026 / 02:09 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.05.2026 / 02:09 / EDT
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Die Vestas Wind Systems Bearer and/or registered Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +2,32 % und einem Kurs von 26,50EUR auf Tradegate (06. Mai 2026, 11:44 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: RBC
Analyst: Colin Moody
Analysiertes Unternehmen: VESTAS WIND SYSTEMS
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 240
Kursziel alt: 240
Währung: DKK
Zeitrahmen: N/A
Analyst: Colin Moody
Analysiertes Unternehmen: VESTAS WIND SYSTEMS
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 240
Kursziel alt: 240
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