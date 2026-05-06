Starke Performance, unverzichtbare Branche: Der VanEck Semiconductor UCITS ETF

Eine der Boom-Branchen der vergangenen Jahre ist die Halbleiterindustrie. Zu den größten Herstellern zählt TSM, Taiwan Semiconductor Manufacturing Company. Aber auch Nvidia, ASML oder Broadcom sind wichtige Player, die viele Anleger im Fokus haben.

Wem Einzelaktien zu riskant sind, kann sich mit dem VanEck Semiconductor UCITS ETF (ISIN: IE00BMC38736) mit nur einem Investment 25 Unternehmen aus der Halbleiter-Branche ins Depot holen und somit breit gestreut an der Wertentwicklung des Sektors teilhaben.

Der VanEck Semiconductor UCITS ETF: Wichtige Eckdaten

Der beliebte Halbleiter-ETF umfasst insgesamt 25 Positionen, darunter neben den eingangs genannten Unternehmen auch Anteile an Intel, Texas Instruments und zum Beispiel Micron Technology. Nach Ländern dominieren klar die USA, mit weitem Abstand folgen danach die Niederlande, Taiwan Region und sonstige. Der Index wird laut Factsheet halbjährlich neu gewichtet.

Aufgelegt wurde der ETF am 13. August 2020. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis liegt laut Factsheet bei 37,54 (Stand: 31. März 2026).

Ebenfalls wichtig zu wissen: Die Ertragsverwendung ist thesaurierend, d.h. Erträge werden nicht regelmäßig ausgeschüttet, sondern direkt wiederangelegt. Dies kann dann von Vorteil sein, wenn man nicht auf Ausschüttungen angewiesen ist und sein Geld für sich arbeiten lassen möchte.

Bei ETFs spielt darüber hinaus die Replikationsmethode eine Rolle. Der VanEck Semiconductor UCITS ETF bildet seinen Vergleichsindex physisch nach, d.h. die Index-Titel werden direkt gekauft. Was im Index ist, ist somit auch im ETF. Das sorgt für Transparenz.

Was die Kosten anbelangt, fällt die Total Expense Ratio (TER) mit 0,35 Prozent p.a. moderat aus. Nicht ganz billig – es gibt mittlerweile wesentlich günstigere ETFs –, aber im Verhältnis zur bislang erzielten Performance können solche aufgerufenen Gesamtkosten als vertretbar eingeordnet werden.

Die Performance: Wie hat sich der beliebte ETF bislang geschlagen?

Der VanEck Semiconductor ETF konnte bislang vom Wachstum einer modernen Schlüsselbranche profitieren. Auch wenn Wertentwicklungen der Vergangenheit keine Garantie für künftige Entwicklungen sind, der Blick zurück zeigt, wie erfolgreich das Konzept in den vergangenen fünf Jahren war:

Zeitraum: 06.05.2021 – 06.05.2026, 5 Jahre, Quelle: wallstreetONLINE, Wertentwicklungen der Vergangenheit sind keine Garantie für künftige Erträge.

Für wen ist der VanEck Semiconductor UCITS ETF geeignet?

Der ETF richtet sich an Anlegerinnen und Anleger, die ihrem Depot mit Halbleiter-Aktien einen Akzent geben möchten: Die Branche gilt als zukunftsfähig, wachstumsstark und unverzichtbar für die weitere Digitalisierung, KI oder auch die Automobilindustrie. Mikrochips sind integrale Bestandteile von fast allen elektronischen Geräten.

Die Fokussierung auf eine solche Schlüsseltechnologie bietet zwar einerseits attraktive Wachstumschancen – andererseits nimmt man Renditeeinbrüche über den ETF allerdings genauso ungebremst mit. Branchen-ETFs sollten daher immer nur als Beimischung zu einem breit diversifizierten Portfolio betrachtet werden. Hierzu sollten auch die bereits bestehenden Depot-Positionen kritisch analysiert werden: Gibt es Überschneidungen und somit Klumpenrisiken?

Wenn man dies beachtet, kann der Semiconductor-ETF jedoch – abhängig vom persönlichen Anlagetyp und der individuellen Risikobereitschaft – eine interessante Ergänzung im Depot sein.

Vorsicht: Welche Risiken sollten einkalkuliert werden?

Kein Investment ohne Risiken, dies gilt auch hier. Der Anbieter verweist auf Liquiditätsrisiken, die entstehen können, wenn ein bestimmtes Finanzinstrument nur schwer ge- oder verkauft werden kann.

Zum anderen sollte das allgemeine Aktienmarktrisiko beachtet werden: Die Kurse von Wertpapieren schwanken naturgemäß und Kurseinbrüche können nicht ausgeschlossen werden. Die Anlage in den ETF kann somit zu Verlusten führen.

Und, wie bereits angeschnitten: Es kann riskant sein, das Vermögen in einer bestimmten Branche zu konzentrieren. Politische, wirtschaftliche oder andere Bedingungen können sich negativ auf Sektoren und Branchen auswirken. Dies kann sich negativ auf den Anlageerfolg auswirken.

Fazit: Der VanEck Semiconductor UCITS ETF konnte bisher für Wachstumsimpulse sorgen und zählt immer wieder zu den Top-Sellern bei den SMARTBROKER+ Kunden. Wer sich in der Chip-Industrie engagieren möchte und die Risiken beachtet, findet hier eine spannende Anlagemöglichkeit.

Die Verkaufsunterlagen zu diesem ETF finden Sie in deutscher und/oder englischer Sprache in der SMARTBROKER+ App auf der entsprechenden Profilseite unter dem Info-Tab.

Bitte beachten: Hierbei handelt es sich um keine Anlageempfehlung, sondern eine allgemeine Produktvorstellung.

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Disclaimer

Ausdrücklich weist die Smartbroker AG darauf hin, dass ein Investment in Wertpapiere und sonstige Finanzinstrumente im Sinne des WpHG grundsätzlich mit erheblichen Chancen und Risiken (Preis-, Markt-, Währungs-, Volatilitäts-, Bonitäts- und sonstigen Risiken) verbunden ist und ein Totalverlust des investierten Kapitals nicht ausgeschlossen werden kann. Die Smartbroker AG empfiehlt deshalb jedem Leser und jeder Leserin sich vor einer Anlageentscheidung intensiv mit den Chancen und allen Risiken auseinander zu setzen und sich umfassend zu informieren. Sämtliche verwendeten Wertentwicklungsangaben, sei es für die Vergangenheit oder im Sinne einer Prognose bzw. Einschätzung sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse bzw. Wertentwicklungen. Die hier angebotenen Beiträge dienen ausschließlich der Information und stellen keine Kauf- bzw. Verkaufsempfehlungen dar. Alle Informationen sind sorgfältig zusammengetragen, haben jedoch keinen Anspruch auf Vollständigkeit und sind unverbindlich sowie ohne Gewähr. Des Weiteren dient die Bereitstellung der Information nicht als Rechtsberatung, Steuerberatung oder wertpapierbezogene Beratung und ersetzt diese nicht. Eine an den persönlichen Verhältnissen des Kunden ausgerichtete Anlageempfehlung, insbesondere in der Form einer individuellen Anlageberatung, der individuellen steuerlichen Situation und unter Einbeziehung allgemeiner sowie objektspezifischer Grundlagen, Chancen und Risiken, erfolgt ausdrücklich nicht.