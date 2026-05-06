Deutlich gestiegene Engergiepreise treiben Erzeugerpreise

LUXEMBURG (dpa-AFX) - Deutlich gestiegene Energiepreise haben sie die Erzeugerpreise in der Eurozone im März nach oben getrieben. Sie legten im Vergleich zum entsprechenden Vorjahresmonat um 2,1 Prozent zu, wie das Statistikamt Eurostat am Mittwoch in Luxemburg mitteilte. Volkswirte hatten im Schnitt lediglich mit einem Anstieg von 1,8 Prozent gerechnet. In den vergangenen sieben Monaten waren die Erzeugerpreise im Jahresvergleich gesunken. Im Februar waren die Erzeugerpreise noch um 3,0 Prozent gefallen.

Im Vergleich zum Vormonat stiegen die Erzeugerpreise um 3,4 Prozent. Das hatten Volkswirte erwartet. Im Februar waren sie noch um 0,6 Prozent gefallen.