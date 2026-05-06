Deutsche Anleihen ziehen an - Axios-Bericht nährt Hoffnung im Iran-Krieg

FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Kurse deutscher Staatsanleihen haben am Mittwoch ihre Vortagesgewinne deutlich ausgebaut. Der richtungweisende Euro-Bund-Future stieg um 0,67 Prozent auf 125,88 Punkte. Die Rendite der zehnjährigen Bundesanleihe fiel im Gegenzug auf 2,99 Prozent.

Für deutlichen Schub sorgte zuletzt ein Bericht des US-amerikanischen Nachrichtenportals Axios, wonach die USA kurz vor einer Einigung mit dem Iran über ein Abkommen zur Beendigung des Krieges stehen sollen. Die Meldung sorgte auch weltweit an den Anleihemärkten für Entspannung. Zudem sackte der Ölpreis ab, der Euro legte gegenüber dem US-Dollar zu, die die Börsen bauten ihre Gewinne zwischenzeitlich deutlich aus.