Bitcoin springt über 82.000 US-Dollar – XRP und Ethereum ziehen mit

Auch Altcoins profitieren deutlich vom verbesserten Marktumfeld. Ethereum steigt um 1,3 Prozent auf rund 2.400 US-Dollar, während XRP um 2,8 Prozent auf 1,44 US-Dollar zulegt. Besonders auffällig entwickelt sich ZCash mit einem Kurssprung von mehr als 36 Prozent innerhalb von 24 Stunden.

Der Kryptomarkt setzt seine Erholung zur Wochenmitte mit Nachdruck fort. Bitcoin kletterte am Mittwochmittag über die Marke von 82.000 US-Dollar und notierte zuletzt rund 1,8 Prozent im Plus. Damit erreicht die größte Kryptowährung der Welt den höchsten Stand seit mehreren Monaten und sorgt erneut für Spekulationen über eine mögliche Fortsetzung der Rallye in Richtung neuer Rekordstände.

Die gesamte Marktkapitalisierung des Kryptosektors liegt inzwischen wieder über 2,7 Billionen US-Dollar und damit rund 1,6 Prozent höher als am Vortag.

Short-Squeeze und ETF-Zuflüsse treiben Bitcoin an

Nach fast drei Monaten unterhalb der psychologisch wichtigen Marke von 80.000 US-Dollar gelang Bitcoin der Ausbruch über 82.000 US-Dollar. Marktbeobachter führen die Bewegung vor allem auf massive Liquidationen von Short-Positionen zurück.

Innerhalb kurzer Zeit wurden Leerverkäufe im Wert von rund 450 Millionen US-Dollar aus dem Markt gedrängt. Gleichzeitig verzeichneten Spot-Bitcoin-ETFs in den USA starke Kapitalzuflüsse. Allein am Montag flossen netto 532 Millionen US-Dollar in die Produkte, während sich die Zuflüsse über drei Handelstage hinweg auf insgesamt 1,18 Milliarden Dollar summierten.

Die verwalteten Vermögen aller Spot-Bitcoin- und Ethereum-ETFs belaufen sich inzwischen auf rund 147 Milliarden US-Dollar.

Technischer Ausbruch entfacht neue Euphorie

Mit dem Sprung über 77.500 US-Dollar überschritt Bitcoin die durchschnittliche Kostenbasis kurzfristiger Anleger und durchbrach gleichzeitig einen Widerstandsbereich, der seit November Bestand hatte.

Jeff Park, Bitcoin-Portfoliomanager bei ProCap BTC, erklärte auf der Plattform X, dass ein nachhaltiger Ausbruch über 82.000 US-Dollar den Weg für eine deutlich stärkere Aufwärtsbewegung ebnen könnte. Technische Analysten nennen inzwischen 94.800 US-Dollar als nächstes relevantes Kursziel. Im Fokus vieler Händler steht zuvor nun die Zone um 84.000 US-Dollar.

Geopolitische Entspannung stärkt Risikoanlagen

Zusätzlichen Rückenwind erhielten Kryptowährungen durch eine vorübergehende Entspannung geopolitischer Spannungen im Nahen Osten. Auslöser waren Berichte über Fortschritte bei Gesprächen zwischen den USA und dem Iran.

US-Präsident Donald Trump erklärte am Dienstag, dass die militärische Operation "Project Freedom" vorübergehend pausiert werde, um die Möglichkeit eines umfassenden Abkommens mit Teheran auszuloten. Die Operation war ursprünglich zur Sicherung wichtiger Schifffahrtsrouten rund um die Straße von Hormus gestartet worden.

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Autor: Pascal Grunow, wallstreetONLINE Redaktion



