SAFRAN Aktie legt spürbar zu - News, Gründe und Ausblick - 06.05.2026

Die SAFRAN Aktie kann am heutigen Handelstag zulegen. Die Aktien steigt um +7,51 % auf 293,30€. Damit gewinnt die Aktie +20,50 € gegenüber dem Schlusskurs des Vortags. Nach dem gestrigen Anstieg von +2,63 %, geht es heute weiter aufwärts, bei der SAFRAN Aktie. Nach einem Plus von +2,63 % am Vortag steigt das Papier auch heute und notiert bei 293,30€. Lohnt sich ein Einstieg oder erst einen Rücksetzer abwarten?

Safran ist ein französischer Hightech-Konzern für Luft- und Raumfahrt sowie Verteidigung. Kerngeschäfte: Triebwerke (v. a. CFM mit GE), Flugzeugausrüstung, Avionik, Landungssysteme, Verteidigungselektronik. Starke Marktstellung bei Single-Aisle-Triebwerken. Wichtige Konkurrenten: Rolls-Royce, Pratt & Whitney, Honeywell. USP: CFM-Duopol, breite Systemkompetenz, hoher Aftermarket-Anteil.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Eine vorgeschriebene allgemeine Mitteilung gemäß BaFin-Beschluss.

Trotz des heutigen Anstiegs mussten die SAFRAN Aktionäre in den letzten drei Monaten einen Kursrückgang von -9,87 % verkraften.

Allein seit letzter Woche ist die SAFRAN Aktie damit um +8,35 % gestiegen. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -5,95 %. Seit Jahresanfang hat die Aktie -8,09 % verloren.

Während SAFRAN heute deutlich zulegen kann, zeigt sich der breite Markt wesentlich ruhiger. Der E-Stoxx 50 bewegt sich im Tagesverlauf heute nur um +2,37 %.

SAFRAN Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche +8,35 % 1 Monat -5,95 % 3 Monate -9,87 % 1 Jahr +11,98 %

Informationen zur SAFRAN Aktie

Stand: 06.05.2026, 12:00 Uhr

Es gibt 418 Mio. SAFRAN Aktien. Damit ist das Unternehmen 122,49 Mrd.EUR € wert.

Zum Start in den Börsentag zeigen die nationalen und europäischen Indizes ein zumeist freundliches Bild.

Entwicklung der wichtigsten Mitbewerber am heutigen Handelstag

Leonardo, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine positive Entwicklung mit einem Plus von +1,45 %. MTU Aero Engines notiert im Plus, mit +9,28 %.

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Ob die SAFRAN Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur SAFRAN Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.