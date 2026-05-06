BERENBERG stuft Renk auf 'Buy'
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HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Renk auf "Buy" mit einem Kursziel von 76 Euro belassen. Analyst George McWhirter lobte in einer am Mittwoch vorliegenden Schnelleinschätzung zu den Quartalszahlen vor allem den Auftragseingang und das operative Ergebnis des Panzergetriebeherstellers. Sowohl das bereinigte Ergebnis vor Zinsen und Steuern im ersten Jahresviertel als auch der redkordhohe Auftragseingang seien besser als erwartet ausgefallen./ck/rob/mis
Veröffentlichung der Original-Studie: 06.05.2026 / 07:00 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
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Die RENK Group Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,99 % und einem Kurs von 54,57EUR auf Tradegate (06. Mai 2026, 11:59 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: BERENBERG
Analyst: George McWhirter
Analysiertes Unternehmen: Renk
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 76
Kursziel alt: 76
Währung: EUR
Zeitrahmen: N/A
Analyst: George McWhirter
Analysiertes Unternehmen: Renk
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 76
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