BERENBERG stuft Renk auf 'Buy'

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Renk auf "Buy" mit einem Kursziel von 76 Euro belassen. Analyst George McWhirter lobte in einer am Mittwoch vorliegenden Schnelleinschätzung zu den Quartalszahlen vor allem den Auftragseingang und das operative Ergebnis des Panzergetriebeherstellers. Sowohl das bereinigte Ergebnis vor Zinsen und Steuern im ersten Jahresviertel als auch der redkordhohe Auftragseingang seien besser als erwartet ausgefallen./ck/rob/misVeröffentlichung der Original-Studie: 06.05.2026 / 07:00 / GMTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die RENK Group Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,99 % und einem Kurs von 54,57EUR auf Tradegate (06. Mai 2026, 11:59 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: BERENBERG

Analyst: George McWhirter

Analysiertes Unternehmen: Renk

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 76

Kursziel alt: 76

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A



So handeln Sie das Kursziel Der Analyst erwartet ein Kursziel von 76,00 € , was eine Steigerung von +40,53% zum aktuellen Kurs entspricht. Mit diesen Produkten können Sie die Kurserwartungen des Analysten übertreffen . Morgan Stanley Alle Partner Übernehmen Für Ihre Einstellungen haben wir keine weiteren passenden Produkte gefunden.

Bitte verändern Sie Kursziel, Zeitraum oder Emittent.

Knock-Out-Suche | Optionsschein-Suche | Zertifikate-Suche Alternativ können Sie auch unsere Derivate-Suchen verwenden Werbung Disclaimer