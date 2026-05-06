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    GOLDMAN SACHS stuft HSBC HLDGS auf 'Buy'

    GOLDMAN SACHS stuft HSBC HLDGS auf 'Buy'
    Foto: eyetronic - adobe stock - eyetronic
    NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für HSBC von 1650 auf 1700 Pence angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Melissa Kuang hob am Mittwoch im Nachgang des Quartalsberichts ihre Ergebnisschätzungen für 2027 und 2028 und rollte ihre Bewertungsbasis für die Aktien der Bank nach vorne./ag/mis

    Veröffentlichung der Original-Studie: 06.05.2026 / 05:49 / SGT
    Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

    Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

    Die HSBC Holdings Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +3,83 % und einem Kurs von 15,52EUR auf Tradegate (06. Mai 2026, 11:54 Uhr) gehandelt.


    Analysierendes Institut: GOLDMAN SACHS
    Analyst: Melissa Kuang
    Analysiertes Unternehmen: HSBC HLDGS
    Aktieneinstufung neu: positiv
    Kursziel neu: 17
    Kursziel alt: 16,5
    Währung: GBP
    Zeitrahmen: 12m



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    GOLDMAN SACHS stuft HSBC HLDGS auf 'Buy' Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für HSBC von 1650 auf 1700 Pence angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Melissa Kuang hob am Mittwoch im Nachgang des Quartalsberichts ihre Ergebnisschätzungen für 2027 und 2028 und …
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