BARCLAYS stuft Teamviewer auf 'Equal Weight'
Foto: Siarhei - 356130783
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Teamviewer nach Zahlen auf "Equal Weight" mit einem Kursziel von 5 Euro belassen. Alice Jennings hob in einer am Mittwoch vorliegenden Schnelleinschätzung ein schwächeres Quartal im Enterprise-Segment hervor. Der bereinigte operative Gewinn (Ebitda) habe die Erwartungen übertroffen, was aber an zeitlichen Verschiebungen von Marketingkosten liege. Dieser Effekt sollte sich im zweiten Quartal revidieren./rob/tih/mis
Veröffentlichung der Original-Studie: 06.05.2026 / 06:32 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.05.2026 / 06:33 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Veröffentlichung der Original-Studie: 06.05.2026 / 06:32 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.05.2026 / 06:33 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die TeamViewer Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +9,28 % und einem Kurs von 5,65EUR auf Tradegate (06. Mai 2026, 11:59 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: BARCLAYS
Analyst: Alice Jennings
Analysiertes Unternehmen: Teamviewer
Aktieneinstufung neu: neutral
Kursziel neu: 5
Kursziel alt: 5
Währung: EUR
Zeitrahmen: N/A
Analyst: Alice Jennings
Analysiertes Unternehmen: Teamviewer
Aktieneinstufung neu: neutral
Kursziel neu: 5
Kursziel alt: 5
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