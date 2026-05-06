BARCLAYS stuft Teamviewer auf 'Equal Weight'

LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Teamviewer nach Zahlen auf "Equal Weight" mit einem Kursziel von 5 Euro belassen. Alice Jennings hob in einer am Mittwoch vorliegenden Schnelleinschätzung ein schwächeres Quartal im Enterprise-Segment hervor. Der bereinigte operative Gewinn (Ebitda) habe die Erwartungen übertroffen, was aber an zeitlichen Verschiebungen von Marketingkosten liege. Dieser Effekt sollte sich im zweiten Quartal revidieren./rob/tih/misVeröffentlichung der Original-Studie: 06.05.2026 / 06:32 / GMTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.05.2026 / 06:33 / GMTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die TeamViewer Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +9,28 % und einem Kurs von 5,65EUR auf Tradegate (06. Mai 2026, 11:59 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: BARCLAYS

Analyst: Alice Jennings

Analysiertes Unternehmen: Teamviewer

Aktieneinstufung neu: neutral

Kursziel neu: 5

Kursziel alt: 5

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A



So handeln Sie das Kursziel Der Analyst erwartet ein Kursziel von 5,00 € , was einem Rückgang von -12,74% zum aktuellen Kurs entspricht. Mit diesen Produkten können Sie die Kurserwartungen des Analysten übertreffen . Morgan Stanley Alle Partner Übernehmen Für Ihre Einstellungen haben wir keine weiteren passenden Produkte gefunden.

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