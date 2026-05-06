GOLDMAN SACHS stuft Springer Nature auf 'Buy'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Springer Nature von 24 auf 25 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Der Wissenschaftsverlag sei solide ins Jahr gestartet, schrieb James Tate am Dienstagabend nach dem Quartalsbericht. Er lobte weitere Marktanteilsgewinne im Bereich Research./ag/misVeröffentlichung der Original-Studie: 05.05.2026 / 21:36 / BSTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Springer Nature Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,49 % und einem Kurs von 20,40EUR auf Tradegate (06. Mai 2026, 11:34 Uhr) gehandelt.