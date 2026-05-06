High Tide erzielt über Remexian Pharma GmbH einen vierteljährlichen Vertriebsrekord von 7,6 Tonnen medizinischem Cannabis und baut seine Führungsrolle im deutschen Markt weiter aus

CALGARY, AB, 6. Mai 2026 / IRW-Press / High Tide Inc. („High Tide“ oder das „Unternehmen“) (Nasdaq: HITI) (TSXV: HITI) (FWB: 2LYA) – ein einflussreiches und auf den Einzelhandel ausgerichtetes Unternehmen, das gegründet wurde, um in jeder Cannabis-Teilsparte einen echten Mehrwert zu schaffen – gab heute vorläufige Mengenangaben seiner zu 51 % im Besitz befindlichen deutschen Tochtergesellschaft Remexian Pharma GmbH („Remexian“) für das zweite Geschäftsquartal per 30. April 2026 bekannt.

Während des Quartals verkaufte Remexian 7,6 Tonnen medizinisches Cannabis in den deutschen Markt, das entspricht der größten vierteljährlichen Vertriebsmenge in der gesamten Firmengeschichte. Die Volumina konnten gegenüber dem Vorquartal um 21 % und gegenüber dem Vorjahreszeitraum um 49 % gesteigert werden.

„Eine Vertriebsmenge von 7,6 Tonnen in nur einem Quartal ist nicht nur ein Rekord für Remexian, sondern auch ein klarer Beweis für die Skalierbarkeit unseres Modells im größten europäischen Markt für medizinisches Cannabis. Was wir hier sehen, ist das direkte Ergebnis der Kombination einer führenden deutschen Vertriebsplattform mit der unvergleichlichen Beschaffungskompetenz, die sich High Tide im Zuge seiner Verkäufe von legalem Cannabis in Kanada im Wert von über 2,2 Mrd. $ aufgebaut hat“, so Raj Grover, Gründer und Chief Executive Officer von High Tide.

„Dieses Wachstum sowohl im Vergleich zum Vorquartal als auch zum Vorjahreszeitraum bestärkt uns in unserer Überzeugung, dass Deutschland erst der Anfang ist. Wir schaffen uns hier eine wiederholbare, kapitaleffiziente Vertriebsplattform, die – je nach regulatorischen Rahmenbedingungen – europaweit ausgebaut werden kann. Wir sind fest entschlossen, diese Dynamik zu nutzen, um in Deutschland weitere Marktanteile hinzuzugewinnen und gleichzeitig systematisch in weitere wachstumsstarke Märkte vorzudringen“, erklärt Herr Grover.

Deutschland hat mit dem Import von 201,1 Tonnen medizinischem Cannabis im Jahr 2025 seine Importmenge gegenüber dem Jahr davor (72,9 Tonnen) mehr als verdoppelt. Knapp die Hälfte der Importe (mehr als 93 Tonnen) stammt aus Kanada.[1]

Die vorgenannten Mengenangaben von Remexian sind nur vorläufige Werte, wurden noch nicht testiert und sind nach Fertigstellung des Abschlusses für das zweite Geschäftsquartal des Unternehmens noch zu prüfen. Sie wurden vom Prüfungsausschuss des Unternehmens bzw. vom Board of Directors weder geprüft noch freigegeben und sollten nicht als Ersatz für die vollständigen Finanzergebnisse herangezogen werden, die das Unternehmen voraussichtlich im Juni 2026 veröffentlichen wird. Demnach können diese Zahlen von den letztlich vom Unternehmen in seinem Zwischenabschluss und Lagebericht für das Quartal zum 30. April 2026 gemeldeten Mengen abweichen. Das Unternehmen wird seine vollständigen Finanzergebnisse für das zweite Geschäftsquartal 2026 samt Umsatz, Bruttogewinn, Nettogewinn (-verlust) und bereinigtem EBITDA im Juni 2026 veröffentlichen.