ANALYSE-FLASH
Bernstein hebt Ziel für AB Inbev auf 88 Euro - 'Outperform'
- Bernstein erhöht Kursziel für AB Inbev auf 88
- Quartalszahlen stützen Mengenwachstum und Margen
- Analysten sehen oberen Rand der Gewinnzielspanne 2026
NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat das Kursziel für AB Inbev nach Zahlen von 87 auf 88 Euro angehoben und die Einstufung auf "Outperform" belassen. Die Ergebnisse des Brauereikonzerns im ersten Quartal stützten seine Projektion, dass das Jahr 2026 gleichzeitig von Mengenwachstum und Margenverbesserungen geprägt werden könnte, schrieb Trevor Stirling in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Er ist weiterhin zuversichtlich, dass das obere Ende der diesjährigen Gewinnzielspanne erreichbar ist./rob/tih/mf
Veröffentlichung der Original-Studie: 05.05.2026 / 21:05 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.05.2026 / 04:50 / UTC
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Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Anheuser-Busch InBev Aktie
Die Anheuser-Busch InBev Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,86 % und einem Kurs von 69,94 auf Tradegate (06. Mai 2026, 11:59 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Anheuser-Busch InBev Aktie um +9,61 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +13,55 %.
Die Marktkapitalisierung von Anheuser-Busch InBev bezifferte sich zuletzt auf 125,62 Mrd..
Anheuser-Busch InBev zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 1,3479. Das entsprach einer Dividendenrendite von 1,7900 %.
Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 83,13EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 73,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 93,00EUR was eine Bandbreite von +4,43 %/+33,05 % bedeutet.
Analyst: Bernstein
Kursziel: 88 Euro