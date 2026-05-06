Bernstein hebt Ziel für AB Inbev auf 88 Euro - 'Outperform'

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Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Anheuser-Busch InBev Aktie

Die Anheuser-Busch InBev Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,86 % und einem Kurs von 69,94 auf Tradegate (06. Mai 2026, 11:59 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Anheuser-Busch InBev Aktie um +9,61 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +13,55 %.

Die Marktkapitalisierung von Anheuser-Busch InBev bezifferte sich zuletzt auf 125,62 Mrd..

Anheuser-Busch InBev zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 1,3479. Das entsprach einer Dividendenrendite von 1,7900 %.

Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 83,13EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 73,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 93,00EUR was eine Bandbreite von +4,43 %/+33,05 % bedeutet.