Ottobock könnte noch 2026 Rollstuhlgeschäft verkaufen - 'letzte Verhandlungen'
- Ottobock verhandelt Verkauf der Rollstuhlsparte
- Vertragsunterzeichnung in der ersten Jahreshälfte
- Königsee 250 Beschäftigte 80 Mio Euro Umsatz
DUDERSTADT (dpa-AFX) - Der Prothesenhersteller Ottobock könnte noch in diesem Jahr seine Rollstuhlsparte am Standort Königsee in Thüringen verkaufen. "Wir sind konkret mit einem Investor in den letzten Verhandlungen" sagte Unternehmenschef Oliver Jakobi am Mittwoch. Noch in der ersten Jahreshälfte könnte der Verkaufsvertrag unterzeichnet werden und die Transaktion dann bis zum Jahresende 2026 abgeschlossen sein, fügte Finanzchef Arne Kreitz hinzu. Mit dem Verkauf des Rollstuhlgeschäfts falle zwar für Ottobock auch der Standort Königsee weg, aber er soll auf jeden Fall nicht geschlossen werden, bekräftigte der Manager.
In Königsee arbeiten laut dem Finanzchef 250 Beschäftigte. Es gebe aber auch weitere Mitarbeiter weltweit, die im Rollstuhlgeschäft beschäftigt seien. Der Standort mache einen Umsatz in der Größenordnung von 80 Millionen Euro und der Beitrag vom Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (Ebitda) sei niedrig./mne/err/jha/
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Ottobock Aktie
Die Ottobock Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,91 % und einem Kurs von 58,60 auf Tradegate (06. Mai 2026, 12:08 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Ottobock Aktie um +1,23 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +7,06 %.
Die Marktkapitalisierung von Ottobock bezifferte sich zuletzt auf 3,77 Mrd..
Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 82,57EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 74,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 92,00EUR was eine Bandbreite von +25,64 %/+56,20 % bedeutet.
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Community Beiträge zu Ottobock - BCK222 - DE000BCK2223
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Wieder schöne Zahlenspielerei
mir kann es ja egal sein, da ich hier nicht investiert bin. Aber:
Man bekommt sie bestimmt noch für 40 € oder sogar noch günstiger.
Momentan für mich KEIN Kauf.