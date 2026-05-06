Syzygy: Ziele 2026 bestätigt

Nach Darstellung der Analysten Cosmin Filker und Marcel Goldmann von GBC hat die Syzygy AG im ersten Quartal des Geschäftsjahres 2026 (per 31.12) einen Umsatzrückgang um 13,6 Prozent auf 12,9 Mio. Euro verbucht, aufgrund der erfolgreichen Restrukturierung aber ein positives EBIT von 0,25 Mio. Euro (Q1 2025: 0,29 Mio. Euro) erzielt. In der Folge bestätigen die Analysten das Kursziel und erneuern das positive Rating.

Nach Analystenaussage habe das Management wegen des planmäßig verlaufenen Startquartals die im Geschäftsbericht 2025 veröffentlichte Guidance bestätigt. Dabei werde unverändert mit Umsatzerlösen von 50 Mio. Euro gerechnet. Die EBIT-Marge solle ebenfalls unverändert zwischen 3 und 4 Prozent liegen. Dies entspreche einem EBIT von 1,5 bis 2,0 Mio. Euro. Sowohl umsatz- als auch ergebnisseitig befinde sich die Gesellschaft laut GBC auf einem guten Weg, die kommunizierten Ziele zu erreichen. Trotz der im Rahmen der Schätzungen von GBC unveränderten Umsatzprognose von 50,02 Mio. Euro (GJ 2025: 56,84 Mio. Euro) rechne das Analystenteam mit einem Anstieg des EBIT auf 1,50 Mio. Euro, was der unteren Grenze der Prognosebandbreite entspreche. Positiv seien der Wegfall einmaliger Belastungen im Zusammenhang mit den Restrukturierungsaufwendungen sowie die daraus resultierenden Kosteneinsparungen. In der Folge erneuern die Analysten das Kursziel von 2,70 Euro und vergeben weiterhin das Rating „Kaufen“.



(Quelle: Aktien-Global-Researchguide, 06.05.2026, 12:05 Uhr)



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Die dieser Zusammenfassung zugrundeliegende Finanzanalyse wurde von der GBC AG am 06.05.2026 um 09:04 Uhr fertiggestellt und erstmals am 06.05.2026 um 10:30 Uhr veröffentlicht.

Sie kann unter der folgenden Adresse eingesehen werden: https://eqs-cockpit.com/c/fncls.ssp?u=05df4695247b8647bfb873c54b7d19e2

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Die Syzygy Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,87 % und einem Kurs von 1,310EUR auf Tradegate (05. Mai 2026, 22:25 Uhr) gehandelt.