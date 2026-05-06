TUI Aktie hebt ab. Was steckt dahinter? - 06.05.2026

Einen starken Börsentag erlebt die Aktie von TUI. Sie steigt um +7,81 % auf 6,8440€. Nach dem gestrigen Anstieg von +2,29 %, geht es heute weiter aufwärts, bei der TUI Aktie. Nach einem Plus von +2,29 % am Vortag steigt das Papier heute weiter und notiert bei 6,8440€, mit einem Plus von +7,81 %. Wie geht es weiter, folgt die Trendwende?

TUI ist ein führender Touristikkonzern, der Pauschalreisen, Flugreisen, Hotelaufenthalte und Kreuzfahrten anbietet. Als einer der größten Reiseveranstalter weltweit hat TUI eine starke Marktstellung, insbesondere in Europa. Wichtige Konkurrenten sind Thomas Cook, Expedia und Booking Holdings. TUI zeichnet sich durch ein umfassendes Angebot von Reiseleistungen aus einer Hand und eine starke Markenpräsenz aus.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Eine vorgeschriebene allgemeine Mitteilung gemäß BaFin-Beschluss.

Der heutige Anstieg bei TUI konnte die Verluste der vergangenen drei Monate von -29,08 % nicht vollständig ausgleichen.

Allein seit letzter Woche ist die TUI Aktie damit um +7,11 % gestiegen. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -3,73 %. Seit Beginn des Jahres beläuft sich das Minus, bei TUI auf -27,80 %.

TUI Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche +7,11 % 1 Monat -3,73 % 3 Monate -29,08 % 1 Jahr -8,06 %

🔍 wallstreetONLINE-Community zur TUI Aktie

Stand: 06.05.2026, 12:16 Uhr

Im wallstreetONLINE-Forum geht es überwiegend um Kursentwicklung und Fundamentaldaten der TUI-Aktie. Anleger spekulieren über Kursziele von 8–10 € bis Jahresende, sehen positive Impulse durch Meldungen und Short-Positionen als Katalysator; gleichzeitig wird diskutiert, ob Kostensteigerungen die Marge belasten, und ob steigende Buchungen die Gewinnlage stützen. Technische Debatten über exponentielles Wachstum und Leerverkäufer-Herausforderungen ergänzen die Diskussion.

Informationen zur TUI Aktie

Es gibt 507 Mio. TUI Aktien. Damit ist das Unternehmen 3,47 Mrd. € wert.

Inmitten der heißen Phase der Berichtssaison geht es für den Dax am Mittwoch weiter kräftig aufwärts. Vorsichtige Entspannungssignale im Iran-Krieg und der Boom mit Künstlicher Intelligenz (KI) treiben die Börsen höher. Der deutsche Leitindex …

So schlagen sich die Wettbewerber von TUI

easyJet, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine positive Entwicklung mit einem Plus von +5,78 %. Booking Holdings notiert im Plus, mit +1,19 %. Airbnb Registered (A) notiert im Minus, mit -0,40 %.

TUI Aktie jetzt kaufen?

Ob die TUI Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur TUI Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.