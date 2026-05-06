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    Besonders beachtet!

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    Porsche AG Aktie auf Höhenflug - 06.05.2026

    Am 06.05.2026 ist die Porsche AG Aktie, bisher, um +5,85 % gestiegen. Lesen Sie hier alle wichtigen Informationen zum Kursgeschehen der Porsche AG Aktie.

    Besonders beachtet! - Porsche AG Aktie auf Höhenflug - 06.05.2026
    Foto: Marijan Murat - dpa

    Porsche AG ist ein führender Hersteller von Premium-Sportwagen mit einer starken Marktstellung und einem unverwechselbaren Markenimage.

    Porsche AG aktuelle Analyse: Kursentwicklung und aktuelle Zahlen vom 06.05.2026

    Einen ganz starken Börsentag erlebt die Porsche AG Aktie. Mit einer Performance von +5,85 % verzeichnet sie an diesem Handelstag, bisher deutliche Gewinne. Nach dem gestrigen Anstieg von +1,79 %, geht es heute weiter aufwärts, bei der Porsche AG Aktie. Nach einem Plus von +1,79 % am Vortag steigt das Papier auch heute und notiert bei 43,25. Ist jetzt der richtige Zeitpunkt für einen Einstieg?

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    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

    Der heutige Kurszuwachs setzt die positive Entwicklung der letzten Monate fort. In den vergangenen drei Monaten konnten die Aktionäre von Porsche AG einen Gewinn von +0,63 % verbuchen.

    Allein seit letzter Woche beläuft sich das Kursplus auf +6,13 %. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +5,26 %. Seit Jahresanfang haben die Aktionäre von Porsche AG -10,10 % verloren.

    Porsche AG Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

    Zeitraum Performance
    1 Woche +6,13 %
    1 Monat +5,26 %
    3 Monate +0,63 %
    1 Jahr -8,34 %
    Stand: 06.05.2026, 12:16 Uhr

    Informationen zur Porsche AG Aktie

    Es gibt 456 Mio. Porsche AG Aktien. Damit ist das Unternehmen 19,75 Mrd. € wert.

    Börsenstart Europa - 06.05. - CAC 40 stark +1,30 %


    Zum Start in den Börsentag zeigen die nationalen und europäischen Indizes ein zumeist freundliches Bild.

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    Ob die Porsche AG Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Porsche AG Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.


    Porsche AG

    +5,82 %
    +6,50 %
    +5,26 %
    +0,63 %
    -8,34 %
    -64,29 %
    -54,96 %
    ISIN:DE000PAG9113WKN:PAG911
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    Markt Bote
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    Verfasst von Markt Bote
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