Deutsche Lufthansa Aktie mit kräftigem Kursplus - 06.05.2026

Die Deutsche Lufthansa Aktie konnte bisher um +6,32 % auf 8,2140€ zulegen. Das sind +0,4880 € mehr als am letzten Handelstag. Nach dem gestrigen Anstieg von +2,93 %, geht es heute weiter aufwärts, bei der Deutsche Lufthansa Aktie. Nach einem Plus von +2,93 % am Vortag steigt das Papier heute weiter und notiert bei 8,2140€, mit einem Plus von +6,32 %. Sollten Anleger jetzt zugreifen oder abwarten?

Die Deutsche Lufthansa ist eine der größten Netzwerk-Airlines Europas mit Fokus auf Passagier- und Frachtbeförderung, Wartung (Lufthansa Technik) und Catering. Kernprodukte sind Linienflüge, Premium-Services und MRO-Leistungen. Starke Stellung in Europa und im Star-Alliance-Verbund. Wichtige Konkurrenten: Air France-KLM, IAG, Ryanair, EasyJet, Emirates. USP: dichtes Hub-Netz, Premium-Marke, Technik-Know-how.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Eine vorgeschriebene allgemeine Mitteilung gemäß BaFin-Beschluss.

Trotz des heutigen Anstiegs mussten die Deutsche Lufthansa Aktionäre in den letzten drei Monaten einen Kursrückgang von -13,99 % verkraften.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die Deutsche Lufthansa Aktie damit um +14,84 % teurer geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +3,46 %. Seit Jahresanfang hat die Aktie -7,30 % verloren.

Deutsche Lufthansa Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche +14,84 % 1 Monat +3,46 % 3 Monate -13,99 % 1 Jahr +17,37 %

🔍 wallstreetONLINE-Community zur Deutsche Lufthansa Aktie

Stand: 06.05.2026, 12:16 Uhr

Im wallstreetONLINE-Forum geht es um die Lufthansa-Aktie: Die Quartalszahlen zeigen ein verbessertes operatives Ergebnis, der Ausblick bleibt positiv, aber mit höherem Risiko. Das BBB- Rating wird stabil bestätigt. Diskutiert wird rund um Bewertung, Kursziele (etwa 11,3–11,9 €), Kostensenkungen durch Netzoptimierung und Streckenkürzungen, Hedging und Ölpreisrisiken sowie deren Auswirkungen auf Dividende und Fundamentaldaten.

Informationen zur Deutsche Lufthansa Aktie

Es gibt 1 Mrd. Deutsche Lufthansa Aktien. Damit ist das Unternehmen 9,85 Mrd. € wert.

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Entwicklung der wichtigsten Mitbewerber am heutigen Handelstag

Airbus, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine positive Entwicklung mit einem Plus von +4,90 %. easyJet notiert im Plus, mit +5,78 %. Flutter Entertainment notiert im Plus, mit +1,69 %.

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Ob die Deutsche Lufthansa Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Deutsche Lufthansa Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.