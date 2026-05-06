NEL ASA Aktie aktuell im Rückgang - Kursentwicklung am 06.05.2026

Die NEL ASA Aktie verliert heute. Zuletzt fiel die Aktie um -3,97 % auf 0,3025€. Damit verliert die Aktie -0,0125 € gegenüber dem Schlusskurs des Vortags. Nach dem gestrigen Anstieg von +3,45 %, geht es heute bei der NEL ASA Aktie nach unten. Ist das schon ein günstiger Einstiegszeitpunkt?

Nel ASA ist ein norwegischer Hersteller von Elektrolyseuren und Wasserstoff-Tankstellen. Fokus auf grünem Wasserstoff für Industrie, Energie und Mobilität. Marktstellung: einer der führenden Pure-Player im Elektrolysemarkt, aber noch defizitär. Wichtige Wettbewerber: ITM Power, Plug Power, Cummins, Siemens Energy. USP: breite Elektrolyse-Technologiepalette (alkalisch/PEM), langjährige Erfahrung und globales Partnernetzwerk.

Trotz des heutigen Kursrückgangs bleibt für die Aktionäre von NEL ASA in den letzten drei Monaten ein Gewinn von +72,56 % bestehen.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die NEL ASA Aktie damit um +41,20 % teurer geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +65,62 %. Im Jahr 2026 gab es für NEL ASA bisher ein Plus von +67,64 %.

NEL ASA Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche +41,20 % 1 Monat +65,62 % 3 Monate +72,56 % 1 Jahr +65,02 %

🔍 wallstreetONLINE-Community zur NEL ASA Aktie

Stand: 06.05.2026, 12:18 Uhr

Im wallstreetONLINE-Forum geht es um die Kursentwicklung von Nel ASA. Diskutiert wird der Tradegate-Kurs um 0,3075 €, charttechnische Muster (Seitwärts mit Ausbruch) sowie, ob operative Signale wie der Einsatz von Nel-Technologie in Pioneer-2-Projekten die Bewertung beeinflussen. Shortseller-Aktivität, mögliche NEOM-Kooperationen und reale Großprojekte in Großbritannien werden als fundamentale Impulse gesehen.

Informationen zur NEL ASA Aktie

Es gibt 2 Mrd. NEL ASA Aktien. Damit ist das Unternehmen 558,89 Mio. € wert.

Der hohe Ölpreis sorgt für steigendes Interesse an Wasserstoff-Aktien. Besonders die Vertreter aus Großbritannien drehen stark auf. Jetzt hat Ballard Power seine Zahlen veröffentlicht und sorgt für den nächsten Schub.

Investoren suchen derzeit händeringend nach Werten, die sowohl Sicherheit versprechen, aber am besten kombiniert auch explosives Wachstum beinhalten. Während die Ölpreise aufgrund globaler Konflikte in schwindelerregende Höhen schießen, finden sich …

So schlagen sich die Wettbewerber von NEL ASA

Ballard Power Systems, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine negative Entwicklung mit einem Minus von -0,97 %. Siemens Energy notiert im Plus, mit +2,00 %.

NEL ASA Aktie jetzt kaufen?

Ob die NEL ASA Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur NEL ASA Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.