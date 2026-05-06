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    Besonders beachtet!

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    NEL ASA Aktie aktuell im Rückgang - Kursentwicklung am 06.05.2026

    Am 06.05.2026 ist die NEL ASA Aktie, bisher, um -3,97 % gefallen. Lesen Sie hier alle wichtigen Informationen zum Kursgeschehen der NEL ASA Aktie.

    Besonders beachtet! - NEL ASA Aktie aktuell im Rückgang - Kursentwicklung am 06.05.2026
    Foto: adobe.stock.com

    Nel ASA ist ein norwegischer Hersteller von Elektrolyseuren und Wasserstoff-Tankstellen. Fokus auf grünem Wasserstoff für Industrie, Energie und Mobilität. Marktstellung: einer der führenden Pure-Player im Elektrolysemarkt, aber noch defizitär. Wichtige Wettbewerber: ITM Power, Plug Power, Cummins, Siemens Energy. USP: breite Elektrolyse-Technologiepalette (alkalisch/PEM), langjährige Erfahrung und globales Partnernetzwerk.

    NEL ASA aktuelle Analyse: Kursentwicklung und aktuelle Zahlen vom 06.05.2026

    Die NEL ASA Aktie verliert heute. Zuletzt fiel die Aktie um -3,97 % auf 0,3025. Damit verliert die Aktie -0,0125  gegenüber dem Schlusskurs des Vortags. Nach dem gestrigen Anstieg von +3,45 %, geht es heute bei der NEL ASA Aktie nach unten. Ist das schon ein günstiger Einstiegszeitpunkt?

    Trotz des heutigen Kursrückgangs bleibt für die Aktionäre von NEL ASA in den letzten drei Monaten ein Gewinn von +72,56 % bestehen.

    Im Vergleich zur Vorwoche ist die NEL ASA Aktie damit um +41,20 % teurer geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +65,62 %. Im Jahr 2026 gab es für NEL ASA bisher ein Plus von +67,64 %.

    NEL ASA Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

    Zeitraum Performance
    1 Woche +41,20 %
    1 Monat +65,62 %
    3 Monate +72,56 %
    1 Jahr +65,02 %
    Stand: 06.05.2026, 12:18 Uhr

    🔍 wallstreetONLINE-Community zur NEL ASA Aktie

    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um die Kursentwicklung von Nel ASA. Diskutiert wird der Tradegate-Kurs um 0,3075 €, charttechnische Muster (Seitwärts mit Ausbruch) sowie, ob operative Signale wie der Einsatz von Nel-Technologie in Pioneer-2-Projekten die Bewertung beeinflussen. Shortseller-Aktivität, mögliche NEOM-Kooperationen und reale Großprojekte in Großbritannien werden als fundamentale Impulse gesehen.

    Zur NEL ASA Diskussion

    Informationen zur NEL ASA Aktie

    Es gibt 2 Mrd. NEL ASA Aktien. Damit ist das Unternehmen 558,89 Mio. € wert.

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    So schlagen sich die Wettbewerber von NEL ASA

    Ballard Power Systems, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine negative Entwicklung mit einem Minus von -0,97 %. Siemens Energy notiert im Plus, mit +2,00 %.

    NEL ASA Aktie jetzt kaufen?


    Ob die NEL ASA Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur NEL ASA Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.


    NEL ASA

    -3,81 %
    +41,20 %
    +65,62 %
    +72,56 %
    +65,02 %
    -74,53 %
    -84,07 %
    +7,83 %
    ISIN:NO0010081235WKN:A0B733
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